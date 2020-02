La presentación del Galaxy Z Flip no ha frenado el desarrollo de nuevos smartphones plegables de Samsung y el Galaxy Fold 2 apunta en el horizonte para lanzamiento en julio y con interesantes novedades.

Samsung abrió la nueva generación de plegables con el Fold y según las filtraciones que llegan a Internet todo apunta que el relevo está próximo. Bajo el nombre en clave «Project Champ», Galaxy Fold 2 debería mejorar componentes cuestionados de la primera versión como el diseño de la bisagras, la protección y la resistencia, además de mejorar prestaciones y añadir nuevas innovaciones.

La más interesante de las citadas es la implementación de la cámara debajo de la pantalla. Un diseño en el que están trabajando otros fabricantes asiáticos como Oppo y que a buen seguro veremos a lo largo del año en un buen número de terminales de gama alta. Sería el primer smartphone de Samsung en adoptar este tipo de diseño.

Galaxy Fold 2 contará con la cubierta de «vídrio ultradelgado» que hemos visto en el Flip. Este cristal que se dobla, debería reforzar el panel flexible considerablemente frente al policarbonato típico y desarrollar menos arrugas. El tamaño de pantalla con el terminal desplegado aumentará hasta las 7,7 pulgadas, recuperando el «enfoque tablet» del original dejado de lado en el Flip que apuesta precisamente por todo lo contrario con el formato de concha y tamaño compacto.

El apartado del hardware interno también sería actualizado y se cree que el Snapdragon 865 será el chipset elegido. Cuenta con soporte 5G por lo que es seguro que soportará las nuevas redes móviles.

En cuanto a fecha de lanzamiento, se cita julio. Un mes «libre», donde no suele haber lanzamientos de móviles y que Samsung podría aprovechar antes de la presentación de los Note 20. Con estas características, no se espera que el precio de venta baje demasiado de la barrera de los 2.000 dólares del Fold original. De momento, los smartphones plegables seguirán siendo un nicho inalcanzable para el grueso de usuarios. Y no solamente por coste.