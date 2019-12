Tenga éxito comercial o no el Moto Razr, una cosa sí parece haber conseguido: establecer la tendencia de cómo deben ser los smartphones plegables. Eso es lo que se puede intuir tras la filtración de unas fotografías presuntamente pertenecientes al Samsung Galaxy Fold 2.

Las fotos filtradas siguen la línea marcada por los renders publicados a principios de mes, en los que se veía un presunto Samsung Galaxy Fold 2 con disposición tipo concha, similar a la de muchos modelos de móviles antiguos de finales del siglo pasado y de la primera década del presente. La intención de implementar esta disposición podría ser la de reducir el tamaño de la pantalla, uno de los componentes más caros en este tipo de dispositivos.

El usuario de Weibo Wang Ben Hong ha compartido cinco fotografías que, según sus propias palabras, son pertenecientes al último prototipo del Galaxy Fold 2 desarrollado por Samsung. Siguiendo lo expuesto en el párrafo anterior, se puede apreciar que su tamaño podría ser la mitad que la del modelo original, una decisión que con casi toda probabilidad repercutirá en un precio menor, si bien el dispositivo que nos ocupa en esta entrada tampoco apunta a ser asequible para todos los bolsillos.

Aunque estas fotografías nos permiten hacernos una idea del aspecto externo del Galaxy Fold 2 y cómo se doblará (de confirmarse esto, es obvio que seguiría la línea abierta por el Moto Razr), de momento no se ha filtrado ninguna otra especificación, por lo que no se sabe qué SoC incluirá, la resolución de la pantalla, su tamaño exacto (si bien se puede ver algo cercano al diseño Inifity-O y una interfaz gráfica de usuario similar a la de Samsung One) y las posibilidades a nivel de cámaras más allá de que la frontal, que está introducida en una muesca ubicada en la parte superior central de la pantalla. También se puede ver una pequeña pantalla en la parte externa que se activa cuando el smartphone está plegado, permitiendo así ver la hora y el porcentaje de carga restante de la batería, además de un posible sensor de huellas dactilares.

Samsung está trabajando para que su próximo smartphone plegable sea más barato que el Galaxy Fold original, que en España costó más de 2.000 euros, un precio que prácticamente deja a los smartphones plegables fuera del mercado debido a que muy pocos pueden permitirse pagar eso por móvil, lo que se sumó en su momento a una pantalla aparentemente endeble y cara de sustituir. Sin embargo, esa decisión de abaratar puede tener, como ya se vio en el Moto Razr, consecuencias que se traducirían en la incorporación de componentes de menor nivel en todos los frentes. Os dejamos con una galería de fotografías del presunto Galaxy Fold 2.