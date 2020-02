Tras el inesperado éxito de la adaptación de Sonic The Hedgehog, parece que Hollywood le ha cogido el gusto a sacar adaptaciones de juegos a la gran pantalla. Tanto que hace apenas unas horas, Eli Roth, director de terror de la saga de películas Hostel, ha publicado en su cuenta de Twitter un pequeño montaje con el que nos vaticinaba su incorporación a la familia de Borderlands, y su próxima colaboración en la primera entrega cinematográfica del juego.

«Estoy tan emocionado de sumergirme en el mundo de Borderlands y no podría hacerlo con un mejor guión, equipo de producción y estudio. Tengo una larga y exitosa historia con Lionsgate. Siento que hemos crecido juntos y que todo en mi carrera como director ha llevado a un proyecto de esta escala y ambición. Espero poder aportar mi propia energía, ideas y visión al mundo salvaje, divertido e infinitamente creativo del juego» declaraba el director.

So excited to be part of the @Borderlands family! Thank you @GearboxOfficial @Lionsgate @DuvalMagic, @picturestart, Arad Productions and everyone for welcoming me in. See you on Pandora! pic.twitter.com/UspqIcoerF

— Eli Roth (@eliroth) February 20, 2020