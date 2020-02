Bethesda retira casi todos sus juegos de NVIDIA GeForce Now

El arranque aparente bueno de GeForce Now parece que ha derivado en una situación que empieza a ir contra NVIDIA. Después de que Activision Blizzard sacara sus juegos del servicio en streaming, ahora es Bethesda la que sigue los pasos de la primera para sacar casi todos sus títulos de la plataforma.

Como ya dijimos cuando NVIDIA GeForce Now salió de beta, tiene la ventaja de poder añadir los juegos ya comprados en otras plataformas, como Steam y Epic Games Store, pero los propios juegos deben de contar con soporte en GeForce Now para funcionar, por lo que de momento no se pueden ejecutar los procedentes de Rockstar, Electronic Arts y Capcom, entre otras.

Con la reciente salida de Bethesda, los usuarios del servicio de NVIDIA se han quedado, según Softpedia, solo con Wolfenstein: Youngblood, ya que este título cuenta con soporte de trazado de rayos, mientras que Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider, Doom 2016, Everspace, Fallout 3, Fallout 76, Fallout: New Vegas, Prey, Quake Champions, Rage 2, The Elder Scrolls Online: Elsweyr, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Evil Within 2, Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: The New Order y Wolfenstein: The Old Blood han sido retirados.

Cuando Activision Blizzard anunció su salida de GeForce Now NVIDIA explicó que era porque el acuerdo que tenía con dicha desarrolladora solo abarcaba la fase beta de la plataforma, pero con la “espantada” de Bethesda se pone en evidencia que las desarrolladoras y distribuidoras quieren algo más, y podría ser dinero según ha señalado Softpedia.

Al parecer, muchos editores y desarrolladores no están de acuerdo con eso de que NVIDIA gane dinero con sus juegos sin obtener nada a cambio. Si bien las ventas han podido aumentar desde que GeForce Now funciona oficialmente, parece que muchos lo ven en realidad como una amenaza para su negocio, algo que tiene sentido si tenemos en cuenta que abre la puerta a poder jugar en streaming sin tener que recomprar los juegos.

Veremos si lo de Activision Blizzard y Bethesda se queda en una anécdota o es el comienzo de una tendencia que podría terminar poniendo contra las cuerdas la propia existencia de GeForce Now, porque una plataforma de videojuegos sin un buen catálogo lo tiene difícil para tener un recorrido largo.