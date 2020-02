NVIDIA GeForce Now sale de beta con plan gratuito y soporte de trazado de rayos

El servicio de juego en streaming NVIDIA GeForce Now ha sido lanzado recientemente como estable para contrarrestar el empuje de competidores como Google Stadia y xCloud, sin embargo, la propuesta del fabricante de GPU va en una dirección diferente.

NVIDIA GeForce Now está disponible a partir de hoy en Estados Unidos, Canadá y Europa, pudiendo ser utilizado de forma gratuita o bien pagando una cuota de 5,49 euros al mes. La modalidad gratuita consiste en pruebas ilimitadas en las que el usuario podrá ejecutar sesiones de una hora de duración y sin que se le pida una tarjeta de crédito, mientras que la modalidad de pago, que tiene por nombre Founders, soporta sesiones de hasta seis horas y trazado de rayos para aquellos juegos que lo soporten, además de conceder acceso prioritario.

Como ya dijimos en el primer párrafo, la propuesta de NVIDIA es diferente, ya que en GeForce Now es el usuario el que tiene que poner los juegos procedentes de bibliotecas de otras plataformas, siendo Steam, Epic Games Store, Battle.net y Uplay las primeras soportadas. Esto abre la puerta, por ejemplo, a no perder las partidas guardadas que ya se han empezado, sino que pueden ser continuadas a través de NVIDIA GeForce Now.

Para utilizar NVIDIA GeForce Now, el usuario solo tiene que registrarse en la web del fabricante de gráficas, descargar la aplicación cliente y empezar a utilizar el servicio. Debido a que por ahora se apoya en una aplicación que tiene que ser instalada, solo soporta Windows, macOS, NVIDIA Shield y móviles Android. No, para sorpresa de muchos, de momento no funciona en los dispositivos iOS. Por otro lado, la compañía ha anunciado una versión apoyada en WebRTC orientada funcionar en Chrome OS (Chromebook), aunque no se puede descartar que funcione en cualquier navegador, lo que abriría la puerta a poder utilizar el servicio desde Linux.

NVIDIA GeForce Now solo ofrece por ahora la posibilidad de jugar 1080p y 60fps debido a la gran cantidad de datos que requeriría una transmisión a mayor resolución. Para utilizar el servicio se necesita una conexión de 15Mbps, aunque para gozar de las 60 imágenes por segundo es necesario como mínimo una conexión a 30Mpbs y una de 50Mbps para obtener la mejor experiencia según NVIDIA.

Entrando en detalles técnicos, NVIDIA ha dicho que sus nueve centros en Norteamérica y seis en Europa pueden llegar al 80% de los hogares con una banda ancha en 20 milisegundos, lo que tendría que ser lo suficientemente rápido como para no dar una fuerte sensación de lag (retraso) desde que se pulsa un botón hasta que la respuesta es devuelta al usuario.

A nivel de juegos, NVIDIA GeForce Now soporta una gran cantidad de juegos tanto de pago (incluidos algunos AAA) como gratuitos, entre los que se encuentran Fortnite, DOTA 2, Overwatch, PUBG, Destiny 2 y Rainbow Six Siege. Sin embargo, todavía no cuenta con soporte de juegos de Capcom, EA, Konami, Remedy, Rockstar y Square Enix, por lo que títulos como Grand Theft Auto V, Monster Hunter World y Red Dead Redemption 2 no están disponibles a pesar de encontrarse entre los más vendidos de Steam.