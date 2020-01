Surface Duo fue la estrella del mejor evento de hardware de la historia de Microsoft. A medio camino por tamaño y enfoque entre tablet y smartphone, se trata de un dispositivo muy atractivo que forma parte de la nueva generación de plegables.

Aunque Microsoft no quiso calificarlo solo como un «teléfono móvil» es un smartphone en toda regla y supone su regreso al sector desde que puso fin a la era Nokia y la de Windows Mobile. También destacado que sea el único Surface gobernado con Android y el único hardware de marca propia Microsoft que no funciona con Windows.

El lanzamiento de Surface Duo no está previsto hasta las próximas navidades, pero el jefazo de Microsoft ya está probando una versión preliminar del dispositivo y gusta de enseñarlo al público siempre que tiene ocasión. La última ha sido en un encuentro con Brian Sozzi, editor de Yahoo Finance.

Microsoft CEO @satyanadella pulls out the new foldable Surface and I get mesmerized. Darn slick device! @YahooFinance pic.twitter.com/OxWK3jAGLS

— Brian Sozzi (@BrianSozzi) January 12, 2020