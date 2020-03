«Artemise Fowl», Disney presenta trailer de su nueva adaptación literaria

Puede pensaras que Disney estaba viviendo de remakes de clásicos animados, pero no todavía tiene ideas en el tintero. El 29 de mayo estrenará «Artemise Fowl«, película basada en los libros escritos por Eoin Colfer.

En los libros, Artemise Fowl es un joven criminal de tan solo doce años. Junto con su Mayordomo se dedica a robar el oro de otros seres mágicos. Como podéis ver en el tráiler a la Casa del Ratón no le ha gustado eso de que el protagonista sea un ladrón y ha decidido darle una vuelta al guión, algo que no ha gustado nada a los fans de la saga. Un mal comienzo para Disney que no ha tenido mucha suerte con sus películas de acción real no basadas en clásicos animados, como «Tomorrowland» o «Un Pliegue en el Tiempo«.

This is all wrong.

Artemis Fowl was a cold, calculating, genius villain. That’s what made the books unique, because he was the villain but you still cheered for him.

Then Disney comes along, throws pixie dust at Artemis and now he’s a good boy hero with a heart of gold. https://t.co/GUy16wDeSU

— ᥴꪖડડⅈꫀ ꪖꪶꫀ᥊ⅈꪖ 𝕍𝕖𝕘𝕒 (@NotJosieGrossy) March 2, 2020