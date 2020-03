Twitter te permitirá controlar quien responde a tus mensajes

Twitter muchas veces suele ser un altavoz difícil en el que expresar tu opinión, suele estar lleno de trolls y y abunda el bullying, conscientes de ello llevan tiempo trabajando en hacer la plataforma mucho más amigable para todo el mundo. Ahora los usuarios podrán elegir quien puede responder sus tweets y así se evitarán ser acosados por gente que no piense igual que ellos.

Twitter introducirá tres tipos diferentes de conversaciones: Abiertas, comunitarias y por invitación. La elección de la primera opción permitirá que todos vean y respondan a sus tweets, mientras que la segunda opción significa que cualquiera que siga y mencione podrá responder. Por último, la tercera opción significa que cualquiera que mencione en el tweet podrá responder al tweet.

Esto significa que si eliges la segunda y tercera opción, es poco probable que recibas una respuesta de extraños. Así que si no quieres discutir con gente al azar en Twitter, deberías elegir la segunda opción.

Por el momento, si ya tenemos identificadas a esas personas molestas Twitter nos permite silenciarlas o más aún, bloquearlas. La diferencia entre silenciar y bloquear, es que con la primera opción ellos podrán seguir viendo tu perfil y respondiendo a tus tweets o mencionándote, pero tu no te enterarás, a no ser que entres a propósito en su perfil para verlo, ya que tu también podrás ver, si lo buscas, sus mensajes y su perfil. Con la opción de bloqueo, no podrás ver nada de la persona que bloquees y ni ella de ti.

Para silenciar o bloquear a alguien, solo tienes que entrar en su perfil y darle a los tres puntitos. Ahí te aparecerán las opciones de bloquear o silenciar.

Twitter también permite, en un hilo de respuestas a un tweet que nosotros hemos publicado, ocultar aquellas que no nos gustan. Eso sí, todos podrán seguir accediendo a las respuestas ocultas a través del ícono de respuesta oculta, el cual aparece en el Tweet original cuando hay respuestas ocultas. Además, el autor del Tweet puede dejar de ocultar una respuesta en cualquier momento. Cuando el autor de un Tweet oculta una respuesta, el autor de la respuesta no recibirá una notificación al respecto.

Para ocultar una respuesta hay que pulsar en aquella respuesta que no nos guste y pinchar en el icono de la flecha hacia abajo.

Imagen: Photo by Sara Kurfeß on Unsplash