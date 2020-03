Oppo presenta su nuevo smartwatch y es muy parecido al Apple Watch

Oppo ya ha mostrado como será su smartwatch y se parece mucho al Apple Watch. De hecho, se llamará Oppo Watch y se presentará de manera oficial el 6 de marzo, junto con el lanzamiento del Oppo Find X2.

It’s time to say hello to #OPPOWatch . 👀

Todavía no se sabe mucho de este dispositivo, en The Verge, según la imagen que se ha visto, especulan que permitirá hacer y recibir llamadas.

También podemos ver algunas ligeras diferencias con el smartwatch de Apple, no vemos que tenga Corona Digital y el Oppo Watch cuenta con un segundo botón más grande similar a los de otros dispositivos que funcionan con WearOS. En la imagen vemos también que estará disponible en dos colores, un negro azulado y en dorado.

Según un tweet de febrero de su director ejecutivo, Brian Shen, el Oppo Watch tendrá una pantalla curva y de «vidrio 3D».

Here’s another look at the forthcoming OPPO Watch. 👀 The curved screen and 3D glass will be a game changer. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZq

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 17, 2020