El lanzamiento de Windows XP se produjo en el año 2001, es decir, hace ya casi 19 años, aunque el final del soporte oficial de dicho sistema operativo tuvo lugar el 8 de abril de 2014. Esto quiere decir que tuvo una vida bastante larga, ya que estuvo en activo casi 13 años.

Un ciclo de vida tan largo tuvo consecuencias importantes. Microsoft mejoró de forma notable Windows XP durante los años que tuvo soporte, lo que le permitió convertirse en un sistema operativo estable y funcional manteniendo unos requisitos bastante contenidos. La dependencia de muchos usuarios, empresas y organizaciones alrededor del mismo ha sido enorme, y también ha estado motivada por ese gran ciclo de vida que ha tenido.

Podríamos pensar que el paso del tiempo y la finalización del soporte oficial ha hecho desaparecer por completo (o casi) a Windows XP, pero la realidad es totalmente distinta. Este sistema operativo todavía goza de una gran popularidad, y no esperamos su desaparición ni siquiera a largo plazo por una razón muy sencilla: muchos equipos de entes y organismos públicos, empresas y profesionales dependen de él para mover aplicaciones y sistemas concretos que no son compatibles con otras versiones superiores de Windows.

Conoces de sobra a Windows XP, ¿pero podrías decirnos qué significan sus siglas?

Si has puesto cara de póquer no te preocupes, no te vamos a dejar con la duda. Las siglas «XP» de Windows XP hacen referencia a «experience», experiencia en inglés. Microsoft eligió ese distintivo porque le parecía más acertado que mantener la clásica distinción por fechas que había utilizado anteriormente (Windows 95, Windows 98 y Windows 2000), aunque esa no fue la única razón.

Para el gigante de Redmond Windows XP era un sistema operativo que redefinía la experiencia clásica de uso, que marcaba un punto de inflexión importante cambiando por completo la forma en la que utilizamos los ordenadores. Es cierto que los cambios que introdujo fueron importantes y que marcó un antes y un después en el sector, así que no tengo ningún argumento que me lleve a contrariar esa decisión de Microsoft.

Algunos usuarios todavía están convencidos, de hecho, de que Windows XP ofrece una experiencia perfecta, y que Microsoft debería haber optado por lanzar un Windows XP 2, una puesta al día de dicho sistema operativo, en lugar de optar por el desarrollo de Windows 7, Windows 8 y, finalmente, Windows 10.

Cuestión de gustos, supongo. En cualquier caso lo importante es que la época dorada de Windows XP ya pasó, hoy en día es un sistema operativo obsoleto y un peligro potencial para cualquier usuario. Salvo los casos que hemos indicado (aplicaciones específicas no compatibles con versiones superiores o equipos con un hardware muy modesto) no hay razones que justifiquen el hecho de seguir utilizándolo.