El lanzamiento del Ryzen 5 1600 AF fue un revulsivo importante. Este procesador se ha convertido en el mejor de su clase, un éxito que AMD quiere repetir con el Ryzen 3 1200 AF, un chip que está a punto de llegar al mercado y que se dirige a la gama baja.

Los Ryzen 3 1200 y Ryzen 5 1600 están basados en la arquitectura Zen y fabricados en proceso de 14 nm, es decir, son chips de primera generación. Pues bien, las versiones AF indican que estamos ante versiones de segunda generación basadas en Zen+ y fabricadas en proceso de 12 nm.

AMD ha preferido no encuadrarlos en la serie 2000 por alguna razón que desconocemos, aunque a título personal creo que puede deberse a que se trata de chips defectuosos que no llegaron a pasar el corte. Sin embargo, eran funcionales y podían ser aprovechados, así que la firma de Sunnyvale decidió encapsularlos en esas variantes dentro de la serie 1000.

Ryzen 3 1200: los cuatro núcleos siguen dando juego

Es un hecho que los procesadores de cuatro núcleos ya no representan el nivel óptimo para mover juegos actuales, y que con la llegada de las consolas de nueva generación acabarán quedando obsoletos, pero todavía tienen bastante vida por delante, y son capaces de mover sin problemas la mayoría de los juegos de la presente generación.

Si a eso unimos que su precio ha bajado considerablemente la conclusión es clara, ofrecen un valor interesante para aquellos que tienen un presupuesto ajustado pero quieren jugar con ciertas garantías. Es ahí donde entra en juego el Ryzen 3 1200 AF, un chip que tendrá un IPC superior al Ryzen 3 1200 y que mantendrá sus cuatro núcleos y cuatro hilos. Sus frecuencias de trabajo no se conocen, pero deberían ser entre 200 y 300 MHz más altas.

El factor clave que determinará el éxito o el fracaso de ese nuevo procesador va a ser el precio de venta. Con el Ryzen 5 1600 AF disponible por 99,99 euros y el Ryzen 3 1200 disponible por menos de 50 euros está claro que esa versión AF debería posicionar, como máximo, en unos 60 euros para convertirse en una alternativa realmente interesante.

No puedo evitar preguntarme si AMD se animará a llevar esta iniciativa a la serie 7, es decir, me pregunto si llegaremos a ver un Ryzen 7 1700 AF basado en Zen+. Desde luego sería un producto muy interesante, sobre todo si el precio acompaña y acaba rondando los 130 euros. De momento no hay información en este sentido, pero como dije me parece una idea excelente.