HBO prepara una serie de ‘The Last of Us’

Hay serie de The Last of Us en marcha y la cosa promete por las partes involucradas en el proyecto, según revelan en Variety. Comenzando por HBO, que se queda con la distribución en exclusiva, lo cual ya es de por sí una garantía de que no van a hacer cualquier barbaridad, a diferencia de lo que suele suceder con la competencia más conocida.

Pero no todo es HBO. La serie de The Last of Us estará producida por Sony Pictures Television y PlayStation Productions, con Evan Wells, presidente de Naughty Dog, como productor ejecutivo del título con el que tocaron el cielo en 2013. Por otro lado, la adaptación correrá a cargo de Craig Mazin, responsable de Chernobyl, y Neil Druckmann, guionista y director creativo del juego.

Así es como, simplemente con el anuncio de lo que harán, van a poner los dientes largos a más de un fan de la franquicia e incluso a quienes ni siquiera la han jugado, pero saben de su calidad, precisamente por el tipo de historia que cuenta y la narrativa que desarrolla. Todo un survival horror de nueva hornada cuya puesta en pantalla se prevé de gran nivel, si es que esperan plasmar una obra, valga la redundancia, al nivel del juego.

En cuanto a la historia, la serie de The Last of Us se basará en la propia del título original, aunque podría contar con algo de lo que se vea en su secuela, cuyo lanzamiento está programado para dentro de un par de meses. No se dan más detalles al respecto, pero todo huele a que habrá una primera temporada que recoja lo visto en The Last of Us y si va bien, hacer una segunda con lo que se vea The Last of Us: Part II.

En definitiva, HBO se marca un tanto importante con la serie de The Last of Us. Ahora queda por ver si lo exprimen como por ejemplo ha hecho Netflix con The Witcher. Peor en lo fáctico no pueden hacerlo; conseguir el éxito cosechado por la serie épica, ese es otro cantar. Nos mantenemos expectantes, y es que a falta de película, mucho mejor una serie.