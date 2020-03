TCL avanza en la tecnología de pantalla flexibles y plegables para smartphones

TCL, la marca detrás de Alcatel y la difunta BlackBerry, sigue trabajando en el primer teléfono con pantalla extensible y enrrollable del mundo y además ha presentado un nuevo concepto de tableta doblada en tres.

«Con estos últimos conceptos, TCL ha demostrado claramente que todavía hay mucho espacio para ideas nuevas en el campo de la tecnología de pantallas flexibles y plegables, y es fundamental para nosotros pensar outside the box y liderar con innovación«, señaló Shane Lee, Director General del Centro de Productos Globales de TCL Communication. «Estos nuevos formatos aprovechan las tecnologías de pantalla y bisagra que ya existen dentro de nuestro ecosistema TCL, permitiéndonos reinventar el futuro desarrollo de dispositivos móviles con un robusto programa de investigación y desarrollo«.

Más allá de los dispositivos plegables, TCL ha identificado nuevas formas de aprovechar la tecnología de pantalla flexible AMOLED con el desarrollo del primer concepto de smartphone extensible/enrollable del mundo. Con sólo 9 mm de grosor, este concepto portátil reimagina el diseño estándar de los smartphones, con una pantalla AMOLED enrollable que utiliza motores internos para ampliar la pantalla de 6,75 pulgadas a un tamaño de 7,8 pulgadas solamente con sólo pulsar un botón. Esto permite una experiencia de usuario completamente nueva e incluye mejoras en la pantalla dividida y en la interfaz de usuario multitarea personalizadas por TCL. Gracias a un eje más grande y a la pantalla enrollada, el dispositivo no tiene arrugas ni pliegues que se pueden encontrar en los AMOLED plegables. Cuando no está en uso, un panel deslizante motorizado utiliza una mecánica avanzada para ocultar la pantalla flexible. Por ahora, no hay detalles sobre precios o disponibilidad del concepto de Smartphone con pantalla extensible enrollable de TCL.

Si bien gran parte del desarrollo en torno a los plegables se ha centrado en smartphones, TCL también cree que esta tecnología puede aprovecharse para una experiencia de pantalla aún mayor, razón por la cual la compañía ha presentado su concepto de tableta doblada en tres, encabezando una nueva categoría de productos en desarrollo. Este prototipo utiliza las dos tecnologías de bisagra de la compañía, DragonHinge y ButterflyHinge, para plegar una tableta de 10 pulgadas en un dispositivo de 6,65 pulgadas, con una relación de aspecto de 20,8:9 y una resolución de pantalla de 3K. Esta es la primera tableta de gran pantalla que aprovecha las bisagras y los pliegues duales para lograr este tipo de diseño de producto, asegurando así un plegado suave hacia adentro y afuera con una brecha mínima. Además, también presenta un brillo multidimensional con un acabado holográfico en 3D. En este momento no hay detalles de precios o disponibilidad para el concepto de la tableta plegable de TCL.