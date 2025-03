No esperes The Last of Us III, la saga está muerta

Neil Druckmann dijo en su momento que podríamos ver un The Last of Us III, porque en su opinión todavía quedaba historia por contar, pero ahora ha dicho todo lo contrario, y afirma que lo más probable es que nunca llegue a desarrollar una nueva entrega.

No sabemos qué ha llevado al director de la franquicia a cambiar de opinión de esta manera, pero desde luego algo ha tenido que pasar, y algo importante, porque en febrero de 2023 dijo que ya tenía en mente un concepto para la historia de The Last of Us III.

Según Druckmann, ese concepto de cómo podría ser el juego era tan interesante y atractivo como lo que vimos en las dos primeras entregas, aunque reconoció que todavía no tenía una historia perfilada para el mismo, y esto es una de las cosas más importantes.

La verdad es que el final de The Last of Us II dejó la historia bastante cerrada con la venganza de Ellie, que se completa de una manera bastante curiosa. Esta entrega generó mucha polémica entre los fans de la franquicia por la muerte de un personaje muy querido, y por lo controvertido del cambio de protagonista.

Dicho cambio fue un intento de que el jugador empatizara con Abby, la antagonista de Ellie. También sirvió para contar la historia de una manera diferente, dando forma a un desarrollo en el que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Si lo abordábamos con la mente abierta era interesante y original, pero obvia decir que generó mucho rechazo, y esto se notó en las ventas.

Druckmann no ha dicho por qué debemos «apostar» porque no habrá un The Last of Us III, pero viendo la diferencia de éxito que hubo entre las dos primeras entregas (la primera arrasó, la segunda vendió muchas menos unidades) y lo cerrado que fue el final de la segunda creo que simplemente no quiere arriesgarse con una tercera parte.

Salvo sorpresa, el final de The Last of Us es el que vimos con la segunda entrega. No habrán más juegos, aunque puede que la historia se amplíe y se modifique con la serie de televisión, cuya segunda temporada se estrenará el 13 de abril en la plataforma Max, de la cadena HBO.

La verdad es que es una pena, porque el universo que habían creado alrededor de esta franquicia era realmente espectacular, sobre todo a nivel de ambientación y de narrativa. Quizá en un futuro veamos algún spin-off, o puede que Druckmann acabe cambiando de idea en algún momento, quién sabe.