Novedades VOD 10/20: Los nuevos ‘Cuentos asombrosos’ de Spielberg llegan a Apple TV+

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, simplemente por los recuerdos y la nostalgia que suscita, Cuentos asombrosos es el lanzamiento que destacamos, aunque no es el único interesante de una semana que se anima en comparación a las últimas.

Apple TV+

Apple TV+ vuelve a llevarse la cabecera de la sección y tiene mérito, porque sacan muy pocas cosas y tampoco son como para tirar cohetes. Pero si con Mythic Quest lo teníamos claro, con Cuentos asombrosos es más una cuestión de (buena) fe.

Si ya peinas canas o te queda poco para hacerlo, te acordarás de Cuentos asombrosos, la antología fantástica que a mediados de los ochenta nos hizo pasar más de un buen rato frente al televisor. Creada y dirigida entre muchos otros autores por Steven Spielberg, el mago de la cámara resucita y actualiza la serie para Apple TV+, pero solo en la forma de productor. ¿Qué puedes esperar de esta nueva adaptación de Cuentos asombrosos? Es pronto para decirlo, porque apenas se ha publicado el primero episodio, pero como decía en la introducción, simplemente por los recuerdos y la nostalgia que suscita, de daremos el beneficio de la duda. Además, cada capítulo es un mundo, con su propia historia, sus propio reparto y responsables.

HBO

También despierta esta semana HBO con el lanzamiento de varias series de golpe y hay alguna especialmente interesante, además, de géneros que nada tienen que ver entre sí. Destacamos un par de ellas… aunque ninguna es original, sino exclusivas, que no es lo mismo. En todo caso…

Devs es una serie de ciencia ficción del creador de Ex Machina y lo cierto es que es difícil saber de qué va, porque si el planteamiento es de suspense, lo más interesante a priori es el marco que propone, en el que una ingeniera informática «investiga una hermética división de desarrollo en su trabajo, una innovadora compañía tecnológica de Silicon Valley, ya que cree que son los responsables del asesinato de su novio». La crítica la está recibiendo bien.

Diametralmente opuesta es la propuesta de Bendita paciencia (Breeders), una comedia británica protagonizada por Martin Freeman y Daisy Haggard, que arropados por muchas otras caras conocidas y veteranas, ponen de relieve la increíble aventura que es la paternidad… Porque cualquier padre moriría por sus hijos, pero muchas veces querría que desaparecieran… aunque sea por un rato.

Más contenidos exclusivos:

Better Things (T4). «Una comedia de una sola cámara en la que Pamela Adlon interpreta a «Sam», una actriz sin filtros que está tratando de ganarse la vida, guiar la vida de sus hijas, divertirse con un amigo o dos y también hacer un hueco para su vida íntima de vez en cuando.»

(T4). «Una comedia de una sola cámara en la que Pamela Adlon interpreta a «Sam», una actriz sin filtros que está tratando de ganarse la vida, guiar la vida de sus hijas, divertirse con un amigo o dos y también hacer un hueco para su vida íntima de vez en cuando.» Baron Noir (T3). «Baron Noir cuenta las batallas políticas y judiciales de Philippe Rickwaert, alcalde en el norte de Francia y miembro del parlamento francés. «

(T3). «Baron Noir cuenta las batallas políticas y judiciales de Philippe Rickwaert, alcalde en el norte de Francia y miembro del parlamento francés. « Dave (T1). «Serie basada en la vida del rapero y cómico Dave Burd, más conocido por su nombre artístico Lil Dicky.»

(T1). «Serie basada en la vida del rapero y cómico Dave Burd, más conocido por su nombre artístico Lil Dicky.» Liar (T2). «Lo que empieza siendo una cita entre dos adultos que se gustan desemboca en una noche que cambiará sus vidas para siempre.»

Netflix

Netflix esta semana es el mundo al revés: saca más contenidos ajenos que propios, aunque sigue siendo la número uno en esto, lo cual tampoco significa nada bueno en especial… Sin embargo, lo compensa con lo que restaba del catálogo de Studio Ghibli y algunas de las mejores pelis del maestro Miyazaki.

Lo más llamativo de la semana en Netflix es el estreno de Spenser: Confidencial, una nueva película de estas que podrían estrenarse en cines, aunque me temo que en este caso pasaría sin pena ni gloria. Sea como fuere, se trata de una de acción protagonizada por Mark Wahlberg y Alan Arkin sobre un expolicía y exconvicto envuelto en una peligrosa trama de corrupción.

Por poner algo más de Netflix, llega también la tercera temporada de Castlevania la adaptación del clásico videojuego en formato anime con el que tengo que ponerme de perfil, porque mientras que la opinión mayoritaria es que se ha hecho un buen trabajo, a mí me resulta mediocre. Pero para gustos colores, que se suele decir.

Más contenidos exclusivos:

Guilty . «Cuando una chica acusa al chico más popular de la universidad de violación, la novia de este escucha las diferentes versiones de la historia para descubrir la verdad.»

. «Cuando una chica acusa al chico más popular de la universidad de violación, la novia de este escucha las diferentes versiones de la historia para descubrir la verdad.» Hakan, el protector (T3). «Tras descubrir sus vínculos con una orden secreta ancestral, un joven habitante de la moderna Estambul tiene la misión de salvar la ciudad de un enemigo inmortal.»

(T3). «Tras descubrir sus vínculos con una orden secreta ancestral, un joven habitante de la moderna Estambul tiene la misión de salvar la ciudad de un enemigo inmortal.» Jonas . «El pasado atormenta a Jonas, quien rememora su idilio adolescente con Nathan, un joven tan impulsivo y retorcido como irresistible.»

. «El pasado atormenta a Jonas, quien rememora su idilio adolescente con Nathan, un joven tan impulsivo y retorcido como irresistible.» Paradise Police (T2). «Un diligente jovencito, hijo del jefe de policía de una pequeña ciudad, se une al equipo y participa en una trastabillada investigación sobre un caso de narcotráfico.»

(T2). «Un diligente jovencito, hijo del jefe de policía de una pequeña ciudad, se une al equipo y participa en una trastabillada investigación sobre un caso de narcotráfico.» Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis . «Con 25 años, la humorista Taylor Tomlinson está hasta el gorro de todo. Demasiado mayor para salir de fiesta, pero no tanto como para sentar cabeza. ¿Qué opciones tiene?»

. «Con 25 años, la humorista Taylor Tomlinson está hasta el gorro de todo. Demasiado mayor para salir de fiesta, pero no tanto como para sentar cabeza. ¿Qué opciones tiene?» Ugly Delicious (T2). «Mucho sabor y pocas tonterías. El exitoso chef David Chang emprende un exquisito viaje intercultural acompañado de amigos en busca del bocado más apetitoso del mundo.»

Amazon Prime Video

Por último, Amazon Prime Video llega con dos estrenos exclusivos bajo el brazo: uno español y otro italiano, así que nos quedamos con el de aquí (pero porque los dos huelen un poco a rancio, la verdad). Por lo demás, muchas pelis y varias series completas, para quien quiera pegarse el maratón del millón.

Caronte es la nueva serie española de Amazon Prime Video y por lo que deja entrever el tráiler y lo que van apuntando las primeras críticas… No se presagia nada muy halagüeño. Casualmente, la historia se asemeja en cierta medida a la de Spenser: Confidencial… con matices y a la española. Y no me extiendo más porque con darle al play te va a sobrar.

Más contenidos exclusivos:

ZeroZeroZero (T1). «La serie narra el viaje de un cargamento de cocaína desde el momento en que un poderoso cártel de criminales italianos decide comprarlo hasta que la droga es entregada y pagada, tras su empaquetado en México y su transporte a través del océano Atlántico.»

