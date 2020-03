La expansión del COVID-19 continúa en todo el mundo y las únicas noticias positivas llegan precisamente desde el foco de la infección, China, donde -por los datos que ofrece OMS- parece que han logrado rebajar el grado de transmisión del virus. El resto es un reguero de focos por todo el planeta con mayor o menor incidencia como podrás ver en las mejores dashboards que hemos seleccionado para seguir el virus, junto a otra información creemos de interés para estar al día de esta enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud declaró anoche que el «riesgo de una pandemia de COVID-19 es latente» debido a la rápida propagación del virus por todo el mundo. «Ahora que el coronavirus se ha extendido a tantos países, la amenaza de una pandemia se ha vuelto muy real«, explicó el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. La última ocasión en la que la OMS declaró una pandemia a nivel global fue en 2009 con la gripe A.

La buena noticia es que será la primera pandemia en toda la historia humana que podrá ser controlada, explican desde la organización. Y hablamos de controlar y de frenar porque ya ha quedado claro que no hemos podido impedir la propagación del virus. Los últimos datos hablan que la cifra de infectados supera los 110.000 y los fallecidos se acercan a los 4.000. Hay que señalar que la mayoría de ellos tenían patologías previas y que la tasa de recuperación de los infectados supera el 70%.

En cuanto a los datos, solo son los confirmados con las pruebas oficiales y los nuevos casos suelen tardar unos días en agregarse a las estadísticas, por lo que se sospecha que serán mucho mayores. Los epidemiólogos calculan que los casos van a ir aumentando -y mucho- en los próximos días en todo el mundo.

El gran objetivo ahora, además de contar con el suficiente número de sanitarios para tratar a los enfermos más graves (porque este personal es uno de los más afectados), es frenar la expansión del COVID-19, ralentizando la propagación de la epidemia o «aplanando» la curva de transmisión del coronavirus como dicen los técnicos. Algo que ya han conseguido en China y que están a punto de conseguir en Corea del Sur. En cuanto a Italia, Irán, Francia, Alemania y España, actualmente pasan por una fase de grandes picos y se cree que los casos se van a multiplicar los próximos días.

Todo lo que sube, baja, y los investigadores confían que solo es cuestión de tiempo frenar la extensión y controlar la enfermedad. Mucho de ello depende de la responsabilidad de los propios humanos, siguiendo las recomendaciones y respetando las medidas tomadas por las autoridades sanitarias. La OMS ha recordado a todos los países y comunidades que la propagación de este virus puede frenarse considerablemente o incluso revertirse si se aplican medidas firmes de contención y control.

Expansión del COVID-19

Internet ofrece una serie de aplicaciones, paneles y mapas para realizar el seguimiento del nuevo coronavirus. Como no necesitamos más información errónea y falsa sobre la propagación del coronavirus, conviene asegurarse de la veracidad de los medios que distribuyen la información. Te dejamos con algunos de la máxima reputación:

Muchos de estos dashboards utilizan datos de la Universidad Johns Hopkins, que también ofrece su propio mapa. Muy preciso, añade datos oficiales en tiempo real y puede rastrearse desde países enteros a ciudades concretos. También tiene una versión móvil para seguirlo desde el smartphone.

HealthMap es, con mucho, el más atractivo, ya que es visualmente agradable y tiene la animación más atractiva utilizando un modo oscuro. Extrae datos de múltiples fuentes diferentes (siempre oficiales confirmados) y permite animar la propagación del virus hasta algunos de los primeros casos reportados.

El mapa de la Organización Mundial de la Salud es más claro que el anterior y tan preciso como se puede esperar. Se puede buscar por territorios, países o ciudades y también muestra datos por fechas.

NextStrain es bastante técnico, pero si deseas ver un poco más de información sobre cómo se ha propagado la enfermedad, su mapa es seguramente el más informativo. Descompone el genoma del virus, junto con un mapa animado que muestra las rutas por las que viajó de un país a otro.

NBC New York muestra la propagación del virus a lo largo del tiempo y es de los más simples de ver y de interactuar a base de burbujas de diferentes tamaños.

es de los más simples de ver y de interactuar a base de burbujas de diferentes tamaños. Si no te interesa tanto mapa, el New York Times ofrece gráficos muy completos y sencillos de leer, así como estadísticas de texto que describen la situación en todo el mundo.

Sin paranoias excesivas, conocer la expansión del COVID-19 es una medida obligada para no acudir a los grandes focos de contagio, aunque en este punto hay que seguir siempre las medidas de las autoridades que van cambiando día a día.

Más información: Destructores de mitos

Como si no tuviéramos bastante con los daños personales y económicos de la epidemia, el COVID-19 está produciendo las habituales desinformaciones que se producen en un tema tan mediático. Desde las campañas de malware hasta las racistas y de odio, pasando por las teorías conspirativas y los aprovechados y sinvergüenzas que pretenden hacer negocio vendiendo «vacunas» o «curas». No, no hay cura, ni vacuna, ni siquiera tratamiento específico contra el COVID-19. Tampoco son ciertas muchas cuestiones de las que se habla en redes sociales.

La Organización Mundial de la Salud tiene un apartado específico en su portal web sumamente informativo como destructor de mitos. Algunos de ellos que debemos tener claro:

El clima frío y la nieve no pueden matar al nuevo coronavirus.

Tomar un baño caliente no previene COVID-19.

El nuevo coronavirus no puede transmitirse a través de productos fabricados en China o en cualquier país que informe casos de COVID-19.

El nuevo coronavirus no puede transmitirse a través de las picaduras de mosquitos.

Los secadores de manos no son efectivos para matar el nuevo coronavirus.

Una lámpara de desinfección ultravioleta no puede matar el virus.

Los escáneres térmicos usados en la detección de personas infectadas no pueden detectar personas que están infectadas pero que aún no están enfermas con fiebre. Esto se debe a que el virus tarda entre 2 y 10 días antes de que las personas infectadas enfermen y desarrollen fiebre.

Pulverizar alcohol o cloro en todo el cuerpo no matará los virus que ya han ingresado en el cuerpo del paciente.

En la actualidad, no hay evidencia de que los animales de compañía / mascotas, como perros o gatos, puedan infectarse con el nuevo coronavirus.

Las vacunas contra la neumonía no brindan protección contra el COVID-19, aunque estas vacunas contra enfermedades respiratorias (como la gripe) son recomendables para proteger la salud.

No hay evidencias de que enjuagar regularmente la nariz con solución salina haya protegido a las personas de la infección con el nuevo coronavirus.

El ajo es un alimento saludable que tiene propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no hay evidencias de que comer ajo haya protegido a las personas del virus.

El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, aunque las personas mayores y las personas con afecciones médicas preexistentes (como asma, diabetes, enfermedades cardíacas) parecen ser más vulnerables a enfermarse gravemente con el virus.

Los antibióticos no funcionan contra virus, solo contra bacterias. Los antibióticos no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento, aunque puedan usarse con enfermos hospitalizados por COVID-19 para prevenir la coinfección bacteriana.

Hasta la fecha, no existe un medicamento específico recomendado para prevenir o tratar el nuevo coronavirus (2019-nCoV). Tampoco hay vacunas ni curas, como las que se venden por Internet.

La OMS sigue insistiendo en la prevención como la mejor medida para frenar la expansión del COVID-19, aconsejando a las personas de todas las edades que tomen medidas para protegerse del virus, por ejemplo, siguiendo una buena higiene corporal y respiratoria. La forma más efectiva de protegerse contra el nuevo coronavirus es limpiarse frecuentemente las manos con un desinfectante a base de alcohol o lavarlas con agua y jabón. Evitar accesos a cualquier foco de infección es otra de las medidas lógicas.

«Debemos detener, contener, controlar, retrasar y reducir el impacto de este virus a cada oportunidad que tengamos. Todas las personas están en condiciones de contribuir a este esfuerzo, de protegerse a sí mismas, de proteger a los demás, ya sea en el hogar, en la comunidad, en el sistema de atención de salud, en el lugar de trabajo o en el sistema de transporte», indican desde la OMS.

Incidencia en la industria tecnológica

En este punto y como buen amante de la tecnología, no hay buenas noticias. Como preveíamos, el coronavirus se ha convertido en una enfermedad económica y además de la salud, todo indica que nuestros bolsillos también lo van a notar. Y a más largo plazo con pérdidas hoy por incalculables porque su incidencia será grave en todos los sectores: todo tipo de industrias, comercio, turismo o transporte por citar solo algunos.

Todas las bolsas mundiales (especialmente la china) han registrado importantes caídas que han reducido el valor de mercado de las grandes empresas. La semana pasada fue negra en términos bursátiles con mínimos que no se veían desde hacia una década. Todas las grandes compañías han reducido su previsión de beneficios y los dos próximos trimestres van a ser críticos si no se frena la expansión del COVID-19.

Teniendo en cuenta que China es el mayor productor mundial de dispositivos electrónicos y en sus plantas se fabrican miles de productos de todo tipo y para todas las grandes tecnológicas, hace tiempo que sabemos que el impacto en la producción será notable. Las cuarentenas han impedido a los empleados el acceso a los puestos de trabajo y fábricas y empresas han tenido que cerrar o mantienen un nivel bajo de producción. Afortunadamente, China parece haber tocado el pico de infecciones y a partir de abril recuperará una buena parte de la producción.

La cancelación de eventos se han convertido en una epidemia y es otro efecto colateral de la crisis del nuevo virus. La cancelación está afectando a eventos deportivos, culturales, automovilísticos, gastronómicos y de todo tipo. Por supuesto, está teniendo especial incidencia en la industria de la tecnología y el último en cancelarse ha sido el SXSW 2020, el mayor evento tecnológico del calendario anual por número de participantes (más de 400.000) al sumar otros contenidos de entretenimiento como la música y el cine.

La cancelación de eventos y la falta de producción conllevará el retraso en el lanzamiento y distribución de producto electrónico. También se cree que los precios van a subir a corto plazo, lo que debe ser tenido en cuenta por los consumidores. Su impacto dependerá finalmente de la expansión del COVID-19, la gran noticia del año a nuestro pesar también en ámbitos tecnológicos.

Hay esperanza de que es cuestión de tiempo para su control y posterior cura. Será la primera pandemia en toda la historia humana que podrá ser controlada y en el foco de la infección, China, ya estamos viendo los primeros efectos (positivos) de las medidas de control. Serenidad, prudencia, información y responsabilidad para responder a las medidas que están llegando de las autoridades sanitarias que son las indicadas para superar esta epidemia.

Teletrabajar en tiempos del COVID-19

Nuestros compañeros de MCPRO han publicado un interesante especial para usuarios y empresas que ya lo hacían o se van a ver obligados a hacerlo. Por supuesto no es lo mismo tener las herramientas tecnológicas que aprender a teletrabajar, como hemos comentado en nuestro sitio para PYMES. Todo comienza en este sentido con ser capaces de acondicionar nuestro espacio de trabajo, retirando todos aquellos objetos que puedan crear distracción y haciendo lo propio en el ordenador, ocultando por ejemplo las aplicaciones que no vayas a necesitar.

Trabajar en casa puede convertirse en una fuente continua de distracciones y este es el principal reto al que muchas personas se van a tener que enfrentar. Teletrabajar significa trabajar y es importante tenerlo en cuenta. Cierra la puerta de tu habitación o despacho, y haz saber al resto que estás trabajando y que no estás disponible para otras cosas. Silencia en el móvil o, en el ordenador, todas aquellas aplicaciones que pueden distraerte. Y más cosas que puedes leer en ese especial.

Más información:

– OMS / Preguntas y respuestas / Consejos: desmontando mitos

– Centro europeo para prevención de enfermedades

– Centro para el control de enfermedades, COVID-19

– MC, seguimiento del coronavirus