Bethesda ha confirmado los requisitos de DOOM Eternal, un juego muy esperado que llegará a PS4, Xbox One, PC y Google Stadia el próximo 20 de marzo, y que tendrá, además, una versión para Nintendo Switch. Sí, habéis leído bien, veremos una adaptación de este juego en la consola híbrida de Nintendo, aunque no debería sorprenderos, al fin y al cabo tanto DOOM 2016 como Wolfenstein II: The New Colossus y Wolfenstein: Youngblood también han llegado a dicha consola.

Volviendo al tema que nos ocupa, los requisitos de DOOM Eternal para PC, debo decir que son más altos de lo que esperábamos, pero entran dentro de lo razonable. Debemos tener en cuenta que DOOM Eternal utiliza el nuevo motor gráfico idTech 7 y que gracias a ello introduce mejoras importantes a nivel de geometría y de calidad gráfica en general. Esto afecta al rendimiento, obviamente, y hace que sea necesario un equipo más potente.

Sin más preámbulos vamos a ver lo que necesitaremos para mover DOOM Eternal en compatibles.

Requisitos de DOOM Eternal: mínimos para 1080p

Windows 7 de 64 bits o superior.

Procesador Core i5 2400 o Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 (4 GB), GTX 1060 (6 GB), GTX 1650 (4 GB) o AMD Radeon R9 290 (4 GB), Radeon RX 470 (4 GB).

50 GB de espacio libre.

Con esta configuración podremos jugar en 1080p con calidades bajas y mantener 60 FPS estables. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay algunos errores importantes en las equivalencias gráficas. La GTX 1060 de 6 GB es mucho más potente que el resto de tarjetas gráficas, y la GTX 1650 no está al nivel, ni siquiera, de una GTX 970, de hecho posiciona entre la GTX 1050 Ti y la GTX 1060 de 3 GB. El Ryzen 3 1200 también es superior al Core i5 2400.

A pesar de todo creo que esto puede ser un indicativo de que los requisitos estén algo inflados, y que a partir de una GTX 1060 de 6 GB o una RX 580 deberíamos poder jugar con garantías en 1080p.

Requisitos de DOOM Eternal: recomendados para 1440p

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 6700 o Ryzen 7 1800X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 (8 GB), RTX 2060 (8 GB) o AMD Radeon RX Vega 56 (8 GB).

50 GB de espacio libre.

Si cumplimos estos requisitos podremos jugar en 1440p con calidades altas y mantener 60 FPS estables. De nuevo tenemos errores en las equivalencias, y bastante importantes. El Core i7 6700K tiene cuatro núcleos y ocho hilos, mientras que el Ryzen 7 1800X tiene ocho núcleos y dieciséis hilos, así que la equivalencia correcta sería un Ryzen 5 1500X, que tiene cuatro núcleos y ocho hilos.

Por lo que respecta a las tarjetas gráficas la GTX 1080 y la RTX 2060 tienen un rendimiento bruto muy similar, pero la Radeon RX Vega 56 queda por debajo de ambas. La equivalencia más cercana sería una Radeon RX Vega 64.

¿Cumples los requisitos de DOOM Eternal o vas a tener que actualizar? Los comentarios son vuestros.