Steam ha listado, por fin, la versión para PC de Horizon Zero Dawn, un juego muy esperado que fue lanzado como una exclusiva para PS4. Es una noticia muy interesante porque confirma los rumores que habíamos ido viendo, y porque supone el principio del fin de las exclusivas permanentes en consolas, al menos frente al PC.

Con esto quiero decir que es muy probable que nos estemos adentrando en una época en la que, tras el lanzamiento de Horizon Zero Dawn para PC, los juegos exclusivos de Sony lleguen también a compatibles, y las únicas exclusividades que veamos sean entre consolas, y no entre las consolas y el PC.

Microsoft lleva años apostando por ese enfoque, aunque el «fracaso» de Xbox One fue determinante para que la compañía de Redmond decidiera terminar de apostar de plano por lanzar todos sus grandes exclusivos en PC y en Xbox One. Gracias a ello vimos títulos tan interesantes como Gears of War 4 y Gears 5, y también las franquicias Forza Horizon y Forza Motorsport.

¿Por qué lanza Sony Horizon Zero Dawn en PC?

La respuesta es muy sencilla, porque es un juego que ya ha cerrado un ciclo en PS4. Llegó con la idea de convertirse en uno de los exclusivos más importantes de dicha consola y de potenciar el interés alrededor de ella, así como sus ventas. Ahora, tres años después, Sony tiene una oportunidad de oro para volver a monetizarlo con un lanzamiento en PC.

Con ese movimiento la compañía japonesa puede volver a obtener ingresos por un juego que, imaginamos, tuvo un desarrollo muy caro, y lo mejor es que puede hacerlo sin defraudar a los fans de PS4, ya que estos pudieron disfrutarlo tres años antes que los jugadores de PC. Es la magia de las exclusivas temporales, un enfoque que se acabará imponiendo con la llegada de las consolas de nueva generación.

El listado de Horizon Zero Dawn en Steam no revela una fecha de lanzamiento y tampoco muestra sus requisitos de hardware, pero en System Requirements Lab han publicado una estimación bastante acertada que queremos compartir con vosotros. He corregido los errores que he visto a nivel de equivalencias para que tengáis una estimación lo más exacta posible.

Requisitos mínimos (estimados) de Horizon Zero Dawn

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-2500K o AMD FX-8300.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 770 o Radeon R9 280.

100 GB de espacio libre (expansión incluida).

Requisitos recomendados (estimados) de Horizon Zero Dawn

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7 4770K o AMD Ryzen 5 1500X.

12 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 480 de 8 GB.

100 GB de espacio libre (expansión incluida).

Tened en cuenta que los requisitos recomendados deberían ser suficiente para disfrutar del juego en calidades máximas y resolución 1080p con una fluidez total. Para jugar en 1440p manteniendo dichos ajustes será necesario contar con una Radeon RX 5700 o una RTX 2060 de NVIDIA, mientras que para disfrutar de una buena experiencia en 4K necesitaremos como mínimo una RTX 2080 Super.