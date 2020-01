Horizon: Zero Dawn llegará a PC este año

Horizon: Zero Dawn llegará a PC tres años después de su lanzamiento para PlayStation 4, según desvela el portal especializado Kotaku.

Desarrollado por Guerrilla Games en exclusiva para PlayStation 4, Horizon: Zero Dawn se enmarca en el típico juego de aventuras y acción con toques RPG en mundo abierto. Fue gratamente recibido y sigue siendo a día de hoy uno de los títulos mejor valorados de la consola de Sony. La muestra es el interés que está generando la noticia -sin siquiera haber sido confirmada oficialmente- de su lanzamiento para PC.

De confirmarse, y todo parece indicar que así será dada la fuente y el eco que está teniendo la noticia, sería un hecho insólito para con la política de exclusividades de Sony, ya que Guerrilla Games es propiedad del gigante japonés y este suele ser bastante estricto con las franquicias que controla. Los RPG masivos son la excepción.

No obstante, Horizon: Zero Dawn no será el primer juego de gran calado en dar el salto: para antes está previsto el lanzamiento de Death Stranding, del que como curiosidad cabe mencionar que utiliza el mismo motor gráfico desarrollado por Guerrilla Games para el título que nos ocupa.

Te dejamos con el tráiler de lanzamiento de Horizon: Zero Dawn para refrescar la memoria y si quieres saber más sobre este juego, échale un vistazo al análisis que le dedicamos cuando salió. Te podemos adelantar que si te gusta el género, es un must have.