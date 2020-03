Alcon Entertainment y Nightdive Studios han confirmado que Blade Runner Enhanced Edition llegará a PC y consolas a lo largo de este año. La primera estará al cargo de la publicación del juego, y la segunda se ocupará de todo lo relacionado con el desarrollo del mismo.

Como habréis podido imaginar Blade Runner Enhanced Edition será una puesta al día del clásico que nos enamoró en 1997, y que se hizo un hueco en la historia de los videojuegos como uno de los mejores de su género (aventura de tipo «point and click»).

Esta versión introducirá una profunda revisión en el modelado de los personajes y tendrá, además, mejoras importantes en los escenarios y las animaciones. Los responsables del proyecto han confirmado también que revisarán las traducciones a distintos idiomas para corregir posibles errores, y que llevarán a cabo los cambios necesarios para asegurarse de que funciona de forma óptima en cualquier PC actual, lo que significa será compatible con resoluciones 4K y con monitores de pantalla panorámica.

Blade Runner Enhanced Edition estará basado en un nuevo motor gráfico

Desde Nightdive Studios han confirmado que el código fuente del juego original se perdió cuando Westwood Studios se mudó a Los Ángeles en 2003, algo que ocurrió como consecuencia de su fusión con Electronic Arts. Por suerte, han podido recuperarlo utilizando ingeniería inversa.

Sin dicha técnica no habría sido posible llevar a cabo el proceso de adaptación necesario para portarlo a consolas. Larry Kuperman, jefe de desarrollo comercial de Nightdive Studios, ha comentado que:

«Es cierto que el código fuente original de Blade Runner se perdió. Realizamos ingeniería inversa del código, importándolo a nuestro propio motor KEX, una poderosa herramienta que nos permite hacer adaptaciones a consola de títulos clásicos, incluso en situaciones bastante difíciles».

Esto quiere decir que Blade Runner Enhanced Edition mantendrá la base del original en términos de jugabilidad y de desarrollo de la historia, pero estará apoyado por un motor gráfico propio y más actual, lo que facilitará las labores de optimización y de soporte de nuevas tecnologías, al menos en teoría.

La propia Nightdive Studios ha confirmado esto a su manera al decir que gracias al salto al motor KEX están actualizando los gráficos en esta versión y elevando «de forma respetuosa» la experiencia del juego, es decir, sin renunciar a la visión original del clásico.

Parece que estamos ante algo más que una simple remasterización, pero hasta que no veamos las primeras escenas de juego real no me atrevo a concretar nada. Con todo, creo que veremos algo a medio camino entre un remake y un remaster.

Si te puede la nostalgia y buscas juegos clásicos que hayan sido remasterizados sin perder el encanto del original echa un ojo a este artículo.