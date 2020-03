La calidad de vídeo no será lo único que se resienta en los servicios de VOD

Os contábamos esta misma mañana que YouTube se une a Netflix con la bajada de la calidad del vídeo en streaming, una medida impulsada por la Unión Europea a la que e han sumado otros servicios de VOD para no saturar las redes con el visionado masivo de contenido en alta definición, y con el consiguiente perjuicio a quienes usan Internet para algo más que matar el rato en plena cuarentena.

En resumen, Netflix mantendrá la resolución de las transmisiones, pero reducirá el bitrate para aligerar hasta en un 25% el ancho de banda que consume; mientras que en YouTube han optado por forzar las reproducciones a una calidad máxima de HD (sin el ‘ful’; esto es, 720p). Otros servicios de VOD tomarán medidas similares, al menos durante el próximo mes, que es el tiempo que se han comprometido en un primer momento.

Dicho lo cual, acabo de hacer una comprobación rápida en YouTube y no he tenido problemas para ver más de un vídeo en FullHD (1080p) sin atisbo de que se viera peor que en otras ocasiones. Puede deberse a que la restricción solo se aplica en las horas de mayor consumo, que son las tradicionalmente diurnas laborables. Fue esta, de hecho, la petición que se le hizo a los usuarios en un principio: que dejasen las grandes descargas y la reproducción de contenidos en alta definición para la noche; pero parece que no surtió efecto y así hemos llegado al capado en origen.

El coronavirus da al traste con producciones y doblajes en servicios de VOD

Desafortunadamente, la calidad de vídeo no será lo único que se resienta en la oferta de los servicios de VOD. La pandemia por el coronavirus COVID-19 está pegando muy fuerte en prácticamente todos los sectores productivos de nuestra sociedad y el de las artes cinematográficas no es una excepción. Ya lo vimos con el retraso de todos los estrenos de Disney, que no son pocos; y otras compañías están haciendo lo mismo.

En cuanto al VOD, Netflix, HBO y otras ya están avisando del parón de algunas de sus producciones más afamadas y esperadas y por si no fuera suficiente con esto, ahora HBO advierte -y se disculpa por ello- de que los doblajes de las series se paralizan durante al menos un par de semanas. Aunque con la situación tal y como está en estos momentos, todo hace pensar que será bastante más tiempo.

Además, que HBO haya lanzado este comunicado no significa que el resto de servicios de VOD no se encuentren en la misma posición, por lo que si eres de los que prefiere ver las películas y series dobladas al castellano, te recomendamos tener paciencia y tirar del catálogo acumulado o de producciones hispanas, porque no vas a tener otra. Por supuesto, nuestra auténtica recomendación es ver las cosas en versión original, con subtítulos si no te apañas en otro idioma, que estos van a seguir llegando gracias al teletrabajo; pero esa es otra historia.