Disney retrasa la fecha de todos sus estrenos debido al Coronavirus

La norma es clara, quédate en casa, sal solo mínimo indispensable. Esta norma va acompañada del cierre de todos los establecimientos abiertos al público que no sean de primera necesidad. Esta es la razón por la que los cines han tenido que cerrar en nuestro país y se espera que esta norma se haga institucional en el resto de Europa y en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con los estrenos?, ¿tiene sentido estrenar algo que nadie puede ir a ver? Claramente no, por eso Disney, entre otras productoras, ha retrasado la fecha de todos sus estrenos hasta que se la situación se estabilice.

La última película de Disney en estrenarse en cine fue Onward, la última de Pixar, que obtuvo una recaudación muy tibia, que en esta situación no podrá mejorar. Le seguiría Mulán, que tenía su fecha de estreno en España y en Estados Unidos el 27 de marzo.

Se retrasan también las producciones heredadas de Fox, Nuevos Mutantes y Antlers: Criatura Oscura. También se retrasará el estreno de una de las películas más esperadas de Marvel, La Viuda Negra, que estaba previsto para el 30 de abril. Hay que tener en cuenta que retrasar la Viuda Negra, supondría también retrasar la fecha de estreno del resto de películas del nuevo MCU.

Para solucionar esta situación muchos fans han propuesto una solución, que el estreno de Viuda Negra se haga en su plataforma en streaming, Disney +, que empezará a emitir en España el 24 de marzo. Desde Disney no han dado ninguna respuesta al respecto, pero parece muy difícil que el estreno se vaya a producir en streaming.

Just drop Black Widow on Disney plus tomorrow or something pic.twitter.com/uEoyCaiyuM

— SacredScofield (@ScofieldSpecter) March 17, 2020