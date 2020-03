Half-Life: Alyx ha sido el lanzamiento más importante de Valve en los últimos siete años y es, además, un firme candidato a convertirse en el mejor juego para realidad virtual diseñado hasta el momento. Méritos, desde luego, no le faltan. Gracias al uso del Source Engine 2 Valve ha sido capaz de conseguir una calidad gráfica impresionante, más propia de la próxima generación de consolas que de la actual, y la ha aderezado con una jugabilidad única y una narrativa de primer nivel.

Ya lo hemos visto esta mañana al repasar las valoraciones que le han dado los primeros análisis, todos coinciden en que Half-Life: Alyx es algo grande, ¿pero qué hay de su rendimiento? Como sabrán muchos de nuestros lectores estamos ante un título que es exclusivo para PC, y que tiene unos requisitos de hardware bastante importantes:

Requisitos mínimos para Half-Life Alyx

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-7500 a 3,8 GHz o AMD Ryzen 5 1600 a 3,5 GHz.

12 GB de memoria RAM.

NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580.

Lo primero que podemos ver es que tenemos un error importante en la equivalencia de procesadores Intel y AMD, ya que el Core i5 7500 tiene cuatro núcleos y cuatro hilos y el Ryzen 5 1600 tiene seis núcleos y doce hilos. La equivalencia más cercana sería un Ryzen 3 1300X, que quedaría un poco por debajo del Intel.

Valve no ha concretado los requisitos recomendados para mover Half-Life: Alyx y esto tiene una explicación: depende del kit de realidad virtual que utilicemos, ya que no todos renderizan a la misma resolución ni tienen las mismas prestaciones. Esto quiere decir que los datos de rendimiento que vamos a ver a continuación, extraídos de varias fuentes de confianza, como PCGamer, por ejemplo, no son absolutos, y pueden experimentar ciertas variaciones en función de lo que hemos comentado.

Por ejemplo, el HTC Vive renderiza en 2.160 x 1.200 píxeles, mientras que el Valve Index renderiza en 2.880 x 1.600 píxeles. Esto explica por qué Half-Life: Alyx lleva a cabo una configuración automática bastante conservadora de la calidad gráfica incluso cuando detecta hardware de gama alta. No debemos olvidar, además, que la fluidez y la latencia de fotogramas son claves para conseguir una buena experiencia y evitar mareos.

Half-Life: Alyx es viable en una GTX 1650, pero con sacrificios

A nivel de CPU Half-Life: Alyx escala sin problemas en procesadores de seis núcleos, no necesitamos un procesador de ocho núcleos. El consumo de memoria RAM se mantiene estable en unos 10 GB, no llega a consumir 11 GB, lo que significa que si cumplimos los requisitos mínimos podremos jugarlo bastante bien.

El problema está en la tarjeta gráfica, y es que con una GTX 1060 o una Radeon RX 580 no lograremos una experiencia totalmente óptima. La GTX 1650, que queda por debajo de ambas, puede mover Half-Life: Alyx con buenas tasas de FPS en calidad baja, pero eso es solo una parte de la historia, ya que a pesar de lo que indican los fotogramas por segundo esta tarjeta gráfica genera problemas de latencia elevada en la renderización de FPS, lo que redunda en problemas de stuttering (tartamudeo de la imagen) y tearing (ruptura de la imagen).

Si queremos jugar con garantías necesitamos, al menos, una Radeon RX 5600 XT o una RTX 2060. Tened en cuenta que para conseguir una experiencia optima con un kit de realidad virtual y evitar mareos debemos alcanzar y mantener de forma estable una tasa de FPS que iguale su tasa de refresco, lo que significa que si su tasa de refresco son 90 Hz lo ideal es mantener 90 FPS estables.

Para jugar a Half-Life: Alyx no hace falta un equipo de última generación, pero es evidente que necesitamos un PC bastante potente.