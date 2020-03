Si has empezado a notar que el modo online de tu PS4 funciona más lento de lo normal no te preocupes, no es culpa tuya. Sony ha salido al paso y ha emitido un comunicado en el que explican que debido a la cuarentena que se ha establecido en muchos países de Europa por el coronavirus (COVID-19) no han tenido más remedio que gestionar de forma más eficiente el tráfico en el viejo continente.

Cuando hablan de «gestión inteligente del tráfico» utilizan un eufemismo para decir que han reducido las velocidades para evitar un colapso que pueda comprometer la integridad de sus servicios y de la propia Internet en Europa. No han dicho cuánto tiempo se mantendrá activa esta medida, pero en el fondo no nos sorprende, ya que se han limitado a seguir las medidas que ya habían adoptado gigantes como Netflix.

Más de uno estará pensando que qué daño puede hacer el modo online de una consola como PS4, al fin y al cabo cuando jugamos la carga sobre el tráfico es relativamente pequeña y lo que importa es la estabilidad y la calidad de la señal. El tema clave no está en el juego online, sino en los servicios online en conjunto, y esto incluye desde la descarga de parches y de actualizaciones hasta la descarga de juegos online.

El tráfico generado por unas horas de juego online es bajo, pero descargar un juego de 50 GB está a otro nivel, y es ahí donde más ha incidido Sony.

¿Qué supone esto para mí como usuario de PS4 y qué puedo hacer?

Pues significa que podrás seguir jugando online con tu PS4 y disfrutar de tus juegos y contenidos favoritos, pero las descargas serán considerablemente más lentas. Sony ha confirmado que esta medida de momento será de aplicación exclusiva en Europa, pero no descarta llevarla a otros rincones del mundo si es necesario.

Como usuario realmente no puedes hacer nada, ya que se trata de una medida impuesta que no desaparecerá hasta que Sony así lo decida. Con todo, puedes optar por utilizar tu PS4 para descargas y actualizaciones fuera de las horas puntas, es decir, en las madrugadas y a primeras horas de la mañana, dos franjas en las que hay, normalmente, menos usuarios conectados.

Una mala noticia a medias, ya que aunque es cierto que implica una reducción de velocidad que afecta a aspectos clave del online de PS4 no implica una supresión total del mismo. En juegos no deberíamos notar diferencia alguna, lo que significa que la fluidez debería seguir siendo igual de buena, aunque las descargas de parches y de juegos pesados podrían complicarse. Paciencia, no queda otra opción.