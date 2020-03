El conocido analista Jon Prosser asegura que Apple ha retomado el AirPower, y ha explicado que esto se debe al interés de la compañía en crear un iPhone 12 Pro sin ningún tipo de puerto o conector. En efecto, esto quiere decir que la compañía de la manzana quiere dar forma a un smartphone con un diseño más limpio, sin conector físico y que dependa única y exclusivamente de la recarga inalámbrica.

La idea suena bien sobre el papel, pero está claro que representa un desafío importante, tanto que por mucho empeño que le pongan podrían no llegar a tiempo con el iPhone 12 Pro. Con todo, si Apple de verdad va en serio con esa idea podría acabar siendo el futuro a largo plazo de su conocida línea de smartphones, lo que significa que acabaríamos viendo un iPhone sin conectores tarde o temprano.

Sé que es probable que alguno de nuestros lectores se pregunte qué es el AirPower, así que antes de continuar vamos a explicarlo. Se trata de una base de carga inalámbrica que Apple estuvo desarrollando hace un tiempo, pero que al final acabó siendo cancelada por problemas y limitaciones técnicas (se calentaba demasiado cuando se utilizaba para cargar varios dispositivos a la vez).

Una de las ventajas más importantes la tenemos en la eliminación del cableado. Ya no tendríamos que conectar el cable de carga al iPhone y éste al enchufe o a un puerto USB. Nos olvidaríamos de los cables, solo tendríamos que colocar el smartphone en la base de carga y listo.

Esto permitiría, a su vez, crear nuevos diseños y mejorar la estructura interna del terminal. Si se utiliza en el iPhone 12 Pro ese diseño sin conectores la resistencia al polvo y al agua sería más efectiva, y tendríamos un diseño más atractivo en líneas generales.

No hace falta pararnos a pensar mucho para encontrar desventajas importantes a un diseño de este tipo. En primer lugar todos los auriculares cableados que no cuenten con conectividad inalámbrica dejarían de funcionar con el iPhone 12 Pro, lo que significa que tendríamos que afrontar una transición más problemática que la que vivimos en su momento con el abandono del jack de 3,5 mm.

Tampoco debemos olvidar que un diseño de este tipo puede impedirnos cargar el smartphone en determinadas situaciones en las que sí podríamos hacerlo a través del cable, como por ejemplo en una estación de tren o en un aeropuerto. ¿Os atrae la idea de un iPhone 12 Pro sin conectores? Los comentarios son vuestros.

AirPower(2) update:

Apple believes is “necessary to push portless iPhone”

Codename “Callisto” (same as original)

Less but larger transmitter coils than V.1 (trying to solve overheating w/less overlap)

Prototype material is a white leather, instead of the original silicone pic.twitter.com/BpHG3rbAY5

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 24, 2020