Apple cancela AirPower, su plataforma de carga inalámbrica

Es oficial, Apple ha confirmado la cancelación de AirPower, una plataforma de carga inalámbrica diseñada para que pudiéramos cargar de forma simultánea un iPhone, un Apple Watch y unos AirPods.

La propuesta del gigante de Cupertino era muy ambiciosa, ya que buscaba ofrecer una plataforma unificada en la que cualquier usuario de productos Apple pudiera cargar sus dispositivos al mismo tiempo, sin necesidad de cableado y conocer, en todo momento, el nivel de carga de cada uno de ellos, que sería visualizado en la pantalla del iPhone.

Apple anunció el AirPower en septiembre de 2017, pero no dio una fecha oficial de lanzamiento. Desde entonces hemos seguido viendo múltiples referencias a dicho producto, pero los retrasos se convirtieron en una constante que puso en evidencia que algo iba mal, y al final se han confirmado los peores pronósticos.

Con el paso de los años hemos tenido la oportunidad de ver cosas que en su momento nos parecían imposibles. Por ejemplo, los smartphones han logrado un avance increíble en términos de potencia manteniendo un tamaño reducido y un peso muy contenido, y la función de carga inalámbrica se ha desarrollado por completo y está perfectamente documentada.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el AirPower de Apple no era un sistema de carga inalámbrica más por una razón muy simple: no es lo mismo cargar un único dispositivo que cargar varios de forma simultánea. Es precisamente ahí donde surge el problema que Apple no ha podido resolver.

En la etapa inicial de desarrollo este sistema de carga empezó a dar problemas de temperatura. El sistema de carga inalámbrico tenía que estar repartido en diferentes zonas para que la plataforma pudiera cargar sin problema todos los dispositivos, lo que hacía que los componentes quedaran muy cerca unos de otros y que el sobrecalentamiento se convirtiera en una barrera que, al final, no han podido superar.

Dan Riccio, vicepresidente senior de ingeniería de producto de Apple, ha explicado que a pesar de todos los esfuerzos realizados no han conseguido que el AirPower logre alcanzar sus “altos estándares”, y por ello han preferido cancelarlo, aunque ha aprovechado para confirmar que mantienen su apuesta por la tecnología sin cables y que creen en un futuro “inalámbrico”.

Nunca tendremos una explicación clara y concisa por parte de Apple con respecto a lo ocurrido en la cancelación de AirPower, pero como anticipamos todo parece apuntar a un problema de exceso de calor que intentaron resolver, pero que al final acabó siendo una barrera imposible de superar. Ha debido ser una cuestión grave para que el gigante de Cupertino haya decidido tirar la toalla después de haberle dado tanta publicidad, de hecho hasta las cajas de los AirPods 2 contienen una referencia al AirPower.

Curioso, pero perfectamente comprensible, y es que por mucho que avancemos siempre acabaremos chocando con límites que no podremos superar en un momento concreto.