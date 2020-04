El confinamiento que ha provocado la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa y ha disparado el uso de redes Wi-Fi. Nuestra conexión inalámbrica a Internet siempre ha sido algo fundamental, pero ahora su importancia se ha multiplicado de forma exponencial y queremos, más que nunca, que funcione a la perfección.

Si notas que tu conexión Wi-Fi no está funcionando todo lo bien que debería puede que tengas alguno de los problemas que vimos recientemente en este artículo, o quizá todo se deba a un intruso que ha logrado superar la seguridad de tu red y que está consumiendo todo el ancho de banda de tu conexión Wi-Fi.

Lo primero que debes hacer es asegurarte de que, efectivamente, tienes uno o varios intrusos en tu red Wi-Fi. Para comprobarlo solo tienes que entrar en la interfaz de tu router (escribe 192.168.0.1 en el navegador) y ver la lista de dispositivos conectados. Si aparece alguno que no logras identificar puedes dar por hecho se trata de un intruso. En los routers FRITZ!Box de AVM contamos con una interfaz muy sencilla y completa que nos permitirá identificar y eliminar dispositivos desconocidos en nuestra red Wi-Fi.

Recuerda que también puedes utilizar aplicaciones como Wireless Network Watcher o SoftPerfect Wi-Fi Guard para identificar intrusos sin tener que entrar en la interfaz del router.

Cómo proteger mi Wi-Fi y acabar con los intrusos

Si has detectado la presencia de un intruso (o tienes una sospecha total de que tienes uno a pesar de que no has logrado identificarlo del todo) no te preocupes, es un problema que puedes resolver de una manera muy sencilla, solo tienes que seguir los pasos que vamos a indicarte a continuación.

Un intruso accede a nuestra red Wi-Fi, en la mayoría de los casos, vulnerando la seguridad que ofrece la contraseña que utilizamos. Normalmente son personas cercanas, de nuestro entorno, vecinos en la mayoría de los casos, ya que el alcance de nuestra red Wi-Fi es limitado y solo es está al alcance de aquellas personas que viven cerca de nosotros.

Esto quiere decir que algo tan simple como cambiar la contraseña por una más segura y ocultar nuestra red son dos medidas que, salvo contadas excepciones, nos permitirán deshacernos de los intrusos y mantener protegida nuestra red Wi-Fi. Os recomendamos, por tanto, que empecéis adoptando esas dos medidas, ya que son fundamentales, y que contempléis el resto como opcionales para reforzar la seguridad.

1.-Primer paso: cambiar la contraseña

Con esto bloqueamos el acceso a los intrusos, que tendrán que introducir la nueva contraseña, y al mismo tiempo reducimos el riesgo de sufrir nuevos ataques y de encontrarnos con nuevos intrusos.

Para cambiarla sólo tenemos que entrar en la configuración de nuestro router introduciendo 192.168.0.1 en la barra de búsqueda del navegador, accedemos con nuestro usuario y la contraseña y buscamos la opción correspondiente (normalmente en la sección WLAN). También debemos cambiar el usuario y la contraseña que vienen por defecto asociadas al router.

Os recomiendo utilizar una contraseña larga, con mayúsculas y minúsculas que contenga, al menos, un par de números y un par de símbolos especiales, y que la apuntéis en un papel que deberá quedar guardado a buen recaudo.

2.-Segundo paso: desactivar el broadcast SSID

Con esto nos referimos al nombre de nuestra red inalámbrica, es decir, el nombre que aparece en público cuando un dispositivo busca redes a las que conectarse.

Si lo desactivamos pasará a estar oculto, lo que pondrá las cosas muy difíciles a los intrusos, puesto que tendrán que conocer, además de la contraseña, el nombre de la red en la que quieren colarse e introducirlo manualmente, puesto que no le aparecerá nuestra red Wi-Fi al hacer un escaneo de redes a su alcance.

En caso de que esta medida nos resulte complicada porque tenemos muchos invitados podemos resolverlo creando una red para invitados.

3.-Tercer paso: utilizar listas blancas de filtrado MAC

Con este tipo de listas sólo dejamos acceder a nuestra conexión a Internet a aquellos dispositivos que hemos reflejado como autorizados. El resto estarán vetados, así que es una solución sencilla pero muy eficaz para frenar a los intrusos.

En general es la opción más recomendable tanto en hogares como en pequeñas empresas, y podemos complementarla también con una red para invitados.

Si queremos activarla tenemos que entrar también en la interfaz del router y buscar la opción correspondiente en la sección de seguridad o de redes inalámbricas.

4.-Cuarto paso: utiliza el cifrado WPA2-PSK AES

No es una opción perfecta, pero se mantiene como una opción de cifrado segura y tiene un bajo consumo de recursos.

Si utilizamos dicho cifrado acompañado de una contraseña fuerte, como por ejemplo una oración completa sin sentido con números y símbolos, pondremos las cosas muy difíciles a cualquier intruso que quiera intentar colarse en nuestra red, incluso aunque utilice ataques de fuerza bruta.

Tened en cuenta que un cifrado sin una contraseña fuerte no hará ningún milagro.

5-Quinto paso: desactivar el acceso por WPS

Es una solución muy útil y muy extendida para vincular numerosos dispositivos y productos como repetidores Wi-Fi, ya que hace que todo el proceso sea más fácil y rápido (basta con pulsar un botón).

Por desgracia no es perfecto, ya que presenta algunas vulnerabilidades que pueden acabar siendo un problema para el usuario. Salvo que sea imprescindible para nosotros deberíamos desactivarla.

Podemos desactivarla desde el menú de configuración del router, al que accederemos siguiendo las indicaciones que os hemos dado anteriormente.

No te olvides, además, de mantener tu router actualizado. Fabricantes como AVM lanzan actualizaciones periódicas de firmware que mejoran tanto el rendimiento como la seguridad y la estabilidad, y añaden, además, nuevas funciones que nos permitirán disfrutar de un amplio abanico de prestaciones.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!