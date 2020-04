Microsoft lanza Skype Meet Now, videoconferencia sin registro ni instalación

Skype Meet Now es la nueva función del servicio de videoconferencia de Microsoft y no llega por casualidad, sino por causalidad, cubrir una necesidad que para la grandísima mayoría de la gente conectada ya está cubierta, pero con la que se apuntan un tanto frente a la competencia que más desconfianza genera.

A la fuerza, el monotema lo envuelve y condiciona todo, y debido al confinamiento causado por la pandemia de COVID-19, los servicios de videoconferencia están experimentando un auge histórico, tal y como revelaba hace un par de semanas uno de los grandes expertos del sector. Y si eso sucedía hace un par de semanas, imagínate cómo andan las cosas ahora. De ahí que, a pesar de la oferta existente, Skype Meet Now llegue en un momento idóneo para su expansión.

Primero, porque Skype ya un referente de primer nivel en el segmento de las comunicaciones en línea; segundo, porque con Skype Meet Now se enfoca en la característica que ha convertido en las últimas fechas en todo un éxito a Zoom, un servicio utilizado principalmente por empresas para reuniones laborales, pero que a razón del ‘temporal’ por el que pasamos se ha extendido a otros ámbitos.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx — Skype (@Skype) April 3, 2020

Skype Meet Now

En concreto, Skype Meet Now permite realizar videoconferencias sin la necesidad de registrarse en ningún sitio, o de descargar e instalar ninguna aplicación. Basta con entrar en la página web de Skype Meet Now y con un clic, generar un enlace para compartir con quienes se desee entablar conversación. Tan sencillo como eso. Y si no tienes instalado Skype, se abrirá la aplicación web.

Otras funciones de Skype Meet Now incluyen la posibilidad de grabar las llamadas, así como desenfocar y compartir la pantalla. El límite de usuarios simultáneos no se especifica, pero es de suponer que es el mismo que ofrece Skype, por lo que el servicio permitiría la participación de hasta 50 personas. Toda la información sobre Skype Meet Now en la página de ayuda.

¿Hará mella en Zoom, la «competencia que más desconfianza genera» a la que nos referíamos? No es que Microsoft vaya muy allá en materia de privacidad, pero en comparación a lo que se está contando de Zoom, vale la pena pensárselo. Además, si no en privacidad, en seguridad los servicios del gigante del software son de primera categoría.