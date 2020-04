Una nueva ronda de información sobre Resident Evil 8 nos ha permitido visualizar algunos detalles importantes sobre la nueva entrega de la conocida franquicia de Capcom que, como ya os hemos comentado en ocasiones anteriores, continuará, en mayor o menor medida, el argumento de Resident Evil 7.

Según la fuente de la noticia Resident Evil 8 fue desarrollado durante años con la finalidad de que se convirtiera en Resident Evil Revelations 3, una serie que se mantiene como un «spin-off» de la franquicia principal y que ha tenido dos entregas que han funcionado realmente bien. En su momento jugué a ambas, y debo decir que las disfruté mucho, aunque quedé especialmente prendado de la primera por la ambientación y el enfoque.

Al final Capcom decidió cambiar de idea y convertir a Resident Evil Revelations 3 en Resident Evil 8 porque no quería dejar un margen de tiempo muy grande entre este y Resident Evil 7. Se mantiene la fecha de lanzamiento prevista en 2021, concretamente para principios de dicho año. Si esto se cumple la compañía japonesa habrá lanzado tres entregas en un plazo aproximado de tres años, una cada año.

Como os hemos comentado en ocasiones anteriores Resident Evil 8 está siendo desarrollado para la generación actual de consolas, pero con la nueva generación en mente. Esto significa que aunque estará limitado por PS4 y Xbox One contará con mejoras técnicas que le permitirán aprovechar el mayor potencial de PS5 y Xbox Series X.

No tenemos claro cómo afectará esto a los requisitos del juego para PC, pero dado que estará basado en el RE Engine, el mismo motor gráfico que hemos visto en Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake, es probable que solo veamos un incremento menor, especialmente a nivel de GPU.

Por lo demás Resident Evil 8 mantendrá el uso de una perspectiva en primera persona y tendrá un toque más enfocado a lo sobrenatural que a la ciencia ficción, un detalle bastante interesante que me lleva a pensar en aquella versión de Resident Evil 4 que fue cancelada y que nos mostraba a Leon sufriendo importantes alucinaciones. Quizá Capcom haya rescatado y reinterpretado ese concepto.

Finalmente se comenta también que Capcom habría descartado a Ethan como protagonista, lo que nos lleva a pensar directamente en Chris Redfield y en Leon Kennedy como posibles protagonistas. La ubicación europea y la idea de la aldea nevada y el castillo forman parte de la fase de desarrollo temprana del juego, así que podrían haber sido descartados o modificados.

Revelations 3 was received a lot better by testers, internally, etc, than they expected. So the game’s been given an additional year in the oven to convert itself to RE8. The Ambassador leaks about Werewolves and Ethan in a Snowy Village are 100% true, but they’re outdated info.

