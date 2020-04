Tras dos fases de acceso previo y una beta abierta, Legends of Runeterra ya cuenta con una fecha de lanzamiento oficial inminente, para el cual Riot Games ya ha confirmado la disponibilidad y juego cruzado para ambas plataformas PC y móvil. Y es que mucho antes de lo que esperábamos, este juego de cartas competitivo hará su aterrizaje en todo el mundo el próximo jueves 30 de abril.

Así pues, aunque el acceso a la versión móvil no será obligatorio tener una cuenta de Riot Games, sin embargo, la desarrolladora recomienda a los jugadores que utilicen este servicio para poder compartir el progreso en ambas plataformas.

Entre otras novedades, Riot prepara un nuevo set con más de 120 cartas y una nueva región, por lo que Legends of Runeterra se lanzará con 7 regiones, 35 campeones y más de 400 cartas que estarán disponibles para configurar mazos y pelear en los tableros. Aunque este nuevo set estará disponible para PC desde el 28 de abril, por lo que los jugadores podrán probar las uevas cartas antes de su lanzamiento oficial.

Además, cabe destacar que todos los jugadores que tuvieron acceso al juego durante las anteriores betas mantendrán su progreso intacto, ya que no habrá reinicio completo de las cuentas durante el lanzamiento. Sin embargo, lo que sí que verá cambios es la temporada clasificatoria, que abandonando todo el ranking de la beta, dará comienzo a su primera temporada oficial.

Por último, Riot ha querido compensar a los jugadores que probaron Legends of Runeterra durante las primeras fases previas al lanzamiento, ofreciendo a todos aquellos que se registraron antes del 7 de mayo a las 8:59 (hora peninsular española) con una carta de «Guardián Poro Lunar» exclusiva.

Cómo jugar a Legends of Runeterra

Actualmente el juego sigue dentro de su última fase de beta abierta, con el acceso gratuito para todos los jugadores. De esta manera, lo único que deberemos hacer es acceder a la página web oficial del juego, donde deberemos iniciar o crear nuestra cuenta de Riot (siendo válida nuestra misma cuenta de LoL), y descargar la versión de escritorio para Windows o Mac.

En cuanto a la versión para móviles, por el momento sólo podemos realizar el registro previo en la Google Play Store y la App Store de Apple, liberándose las descargas el mismo día de lanzamiento del propio Legends of Runeterra.

¿Qué es Legends of Runterra?

En el caso de que todavía no lo conozcas, Legends of Runterra, también conocido como «LoR», es uno de los múltiples proyectos y juegos que está preparando Riot Games alrededor del universo y personajes del conocido League of Legends, con una reinterpretación del MOBA convertido ahora en un juego de cartas competitivo al más puro estilo de Magic: The Gathering Arena, Heartstone o Artifact.