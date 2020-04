Streets of Rage 4 está cada vez más cerca. Dotemu, responsable del proyecto, ha confirmado sus requisitos definitivos a través de Steam y ha liberado un nuevo tráiler en el que podemos ver una apuesta tan curiosa como interesante: un particular modo retro, que nos permitirá jugar con los personajes clásicos en su forma más pura y pixelada, y disfrutar también de los temas originales.

El vídeo habla por sí solo. En Streets of Rage 4 estarán disponibles, además de los personajes que ya hemos visto en vídeos anteriores, las versiones clásicas de todos los personajes que han aparecido en la franquicia, incluido Shiva, uno de los enemigos más carismáticos de la franquicia. Podremos elegir a cualquiera de ellos sin ningún miedo, ya que contarán con una jugabilidad totalmente adaptada a Streets of Rage 4, aunque mantendrán un aspecto pixelado totalmente retro. No termina de encajar con los nuevos escenarios y diseños en HD, pero es un añadido curioso y se agradece, sin duda.

Sin más preámbulos entramos a ver los requisitos mínimos y recomendados y os explicamos cualquier posible error en términos de equivalencias.

Requisitos mínimos de Streets of Rage 4

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core 2 Duo E8400 o AMD Phenom II X4 965.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTS 250 o Radeon HD 6670.

8 GB de espacio libre.

Tenemos dos errores importantes en las equivalencias. El primero está en la CPU, ya que el Phenom II X4 965 tiene cuatro núcleos y el Core 2 Duo E8400 tiene dos núcleos. La equivalencia correcta de este último sería un Athlon X2 64 5600+.

La segunda equivalencia errónea la tenemos en la tarjeta gráfica, ya que la GTS 250 es más potente que la Radeon HD 6670. Su equivalencia correcta sería una HD 5750.

Requisitos recomendados de Streets of Rage 4

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960 o Radeon HD 5750.

10 GB de espacio libre.

No indican equivalencia al Core i5 y tampoco mencionan serie, así que debería bastar un modelo de primera generación, lo que significa que a partir de un Phenom II X4 entraríamos también en los requisitos recomendados.

La equivalencia gráfica no es correcta, ya que la GTX 960 es mucho más potente que la Radeon HD 5750. Lo correcto sería una Radeon R9 280.