‘Call of Duty: Warzone’ supera los 50 millones de jugadores

Call of Duty: Warzone no para de aumentar su base de usuarios y cuando se acaba de cumplir un mes desde su lanzamiento, la cifra de enganchados el free to play de Activision Blizzard para móviles supera ya los 50 millones de almas, que se dice pronto.

Se especula por ahí con si la actual situación de confinamiento que padece medio mundo ha ayudado al éxito que está cosechando Call of Duty: Warzone y muy posiblemente así sea, aunque la comparación directa que están haciendo muchos con, por ejemplo, el Apex Legends de Electronic Arts, marca la misma línea ascendente.

De hecho, Call of Duty: Warzone comenzó su andadura el mes pasado batiendo los estrenos tanto de Apex Legends como del por el momento imbatible Fornite de Epic Games: en las primeras 24 horas ya conseguía atraer la atención de más de 6 millones de jugadores, a los cinco días eran más de 15 millones, a la semana más de 30 millones… Cual epidemia de coronavirus, parecía extenderse exponencialmente.

Over 50 million players. Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U — Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020

Sin embargo, el crecimiento decreció sensiblemente a partir de la segunda semana después de su lanzamiento y llega al mes con 50 millones de personas batallando en línea, que no es moco de pavo ni mucho menos. Se espera de hecho que el número de jugadores de Call of Duty: Warzone siga creciendo en las próximas semanas, ayudado por la situación, pero también por las continuas novedades que va introduciendo Activision Blizzard.

En esencia, Call of Duty: Warzone es lo que te imaginas de un FPS multijugador gratuito para móvil en los tiempos que corren: partidas de hasta 150 jugadores simultáneos, modos de juego en solitario o con compañeros… y, por supuesto, muchas chorradas con las que sacarle los cuartos al personal. Ahora a ver cuándo toca techo y cuánto lo mantiene, que es lo verdaderamente difícil.

¿Eres de Call of Duty pero no te va la propuesta de Warzone ni jugar en el móvil? Aguanta un poco, porque el 30 de abril sale para PC Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Claro que si tienes una PS4, lo puedes disfrutar ya.