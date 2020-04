La Epic Games Store nos permite descargar gratis, y por tiempo limitado, los juegos Just Cause 4 y Wheels of Aurelia, dos títulos que podrán ser nuestros para siempre si los reclamamos antes del jueves de la semana que viene.

El proceso no ha cambiado, para reclamar ambos títulos solo tenemos que entrar en la Epic Games Store con nuestra cuenta y añadirlos a nuestra biblioteca, sin más. No tenemos ni siquiera que iniciar el proceso de instalación, así que si no tenéis suficiente espacio o no queréis empezar todavía a jugarlos no pasa nada, podéis conseguirlos, vincularlos a vuestra cuenta y disfrutarlos más tarde.

No existe ningún tipo de compromiso y no hay que hacer ningún gasto, ambos juegos son gratis «de verdad». Esto forma parte, como sabrán la mayoría de nuestros lectores, de la estrategia de la Epic Games Store de ofrecer juegos gratis para atraer a nuevos usuarios y para mantener contentos a los que ya tiene.

Wheels of Aurelia es un juego muy curioso que nos llevará a recorrer la costa italiana con una perspectiva isométrica. Su apartado técnico es bastante simple, pero tiene una historia y una narrativa muy buenas que te mantendrán enganchados durante horas. Just Cause 4, por contra, no necesita presentación, es un título triple A que pone a nuestra disposición un enorme escenario donde podremos sembrar el caos con una gran cantidad de armas.



Requisitos de Just Cause 4

Mínimos

Windows 7 de 64 bits con SP1.

Procesador Core i5 2400 o FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 760 o Radeon R9 270 con 2 GB de memoria gráfica.

60 GB de espacio libre.

Recomendados

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 4770 o Ryzen 5 1500X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1070 o Radeon RX Vega 56 con 8 GB de memoria gráfica.

60 GB de espacio libre.

Requisitos de Wheels of Aurelia

Mínimos

Windows XP con SP3.

Procesador a 2 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica con 512 MB de memoria.

500 MB de espacio libre.

Recomendados

Windows XP con SP3.

Procesador a 3 GHz.

3 GB de RAM.

Tarjeta gráfica con 1 GB de memoria.

500 MB de espacio libre.