Epic Games Store seguirá ganando usuarios a golpe de regalar juegos

Epic Games Store ha tenido un ascenso meteórico desde que fue puesta en funcionamiento en 2018, consiguiendo en poco tiempo decenas de millones de usuarios gracias al tirón de Fortnite, su mejor margen para las desarrolladoras, las exclusividades conseguidas a golpe de talonario y a su agresiva política de ofertas, con un programa con el que ha regalado hasta el día de hoy una gran cantidad de juegos.

Viendo el gran éxito que ha tenido su estrategia durante el primer año de existencia de la plataforma, Epic Games ha anunciado que continuará regalando juegos durante el 2020, una decisión posiblemente motivada en los 108 millones de usuarios que ha conseguido hasta el día de hoy. Steam contaba con 90 millones de usuarios en enero del año pasado, así que habrá que esperar a que Valve actualice los datos para ver cuál plataforma cuenta ahora con más usuarios.

La desarrolladora tras Fortnite y el conocido motor Unreal Engine ha publicado que la Epic Games Store ha generado 680 millones de dólares en ingresos desde su puesta en funcionamiento, de los cuales 251 millones representan ventas de juegos de terceros. Estos datos no cuentan los cupones ni el dinero que Epic ha puesto para el desarrollo de muchos títulos y las exclusividades. Además, según sus propias fuentes, la compañía ha aportado 23 millones de dólares en cupones y descuentos para la venta de juegos y ha regalado un total de 73 títulos como parte de su programa de juegos gratis, a través del cual ha vendido aproximadamente 200 millones de unidades a coste cero. Como ya hemos dicho en el párrafo anterior, debido a su éxito, Epic Games ha decidido extender dicho programa para el año 2020.

De la Epic Games Store también se ha publicado la lista de los videojuegos más vendidos, entre los que se encuentran muchas de sus exclusividades más sonadas al estar World War Z, Borderlands 3, Untitled Goose Game, Metro Exodus, Control, The Outer Worlds, The Division 2, Dauntless y Satisfactory. Sin embargo, la compañía no ha publicado datos concretos sobre las ventas de cada título.

La Epic Games Store se ha granjeado una gran cantidad de seguidores y detractores gracias al mejor margen que da a las desarrolladoras, el éxito de Fortnite, los juegos gratis y las exclusividades obtenidas a golpe de talonario. El último punto ha sido el que ha dividido a los usuarios, ya que mientras los defensores dicen que las exclusividades son necesarias para hacer crecer la plataforma, los detractores le achacan a Epic su presunta incapacidad para crear un buen catálogo de juegos propios.