El fin de semana es un buen momento para disfrutar de nuestros videojuegos favoritos. Podemos dedicarles más tiempo y jugarlos con una tranquilidad que no tenemos entre semana, aunque en ocasiones es complicado elegir a qué títulos vamos a dedicar ese tiempo, sobre todo cuando tenemos varios juegos pendientes.

Creo que no me equivoco cuando digo que todos los amantes de los videojuegos hemos acumulado juegos en más de una ocasión, y en algunos casos hemos llegado hasta el punto de no llegar a terminar algunos de ellos. Me incluyo entre ellos, de hecho tengo algunos juegos que todavía ni he llegado a instalar, aunque en su mayoría se trata de juegos que conseguí de forma gratuita o a través de promociones especiales, como los Humble Bundle, por ejemplo.

El pasado fin de semana me centré en Guild Wars 2 y The Division 2, pero este fin de semana lo tengo claro, toca Streets of Rage 4. Lo compré en su día de lanzamiento a través de Steam y debo decir que me ha encantado, aunque no ha colmado del todo mis expectativas, sobre todo en lo que respecta a la banda sonora. Es buena, pero siento que no termina de llegar a la maestría de las entregas anteriores.

No es especialmente largo, ese es otro detalle que no me ha gustado, pero a nivel técnico es una maravilla y tiene una alta rejugabilidad. Lo he terminado con Blaze, y este fin de semana aprovecharé para terminarlo con otros personajes, ya que la experiencia de juego cambia con cada uno de ellos gracias a sus particularidades y a sus habilidades especiales.

¿A qué videojuegos vas a jugar?

Ya sabéis mi plan para este fin de semana, una buena sesión de Streets of Rage 4 en PC con el mando de Xbox One. Quizá aproveche algún ratito para seguir avanzando el logro de exploración del mapa en Guild Wars 2, que tengo un par de zonas pendientes, pero la mayor parte del tiempo irá al primero, ¡tengo muchos personajes que desbloquear y hacen falta muchos puntos para ello!

Ahora os toca a vosotros contarnos a qué vais a jugar este fin de semana. Nos leemos en los comentarios.