El POCO F2 Pro costará casi el doble en Europa

Un minorista portugués ha listado el precio del POCO F2 Pro, un smartphone de gama alta que es, en esencia, un renombre del Xiaomi Redmi K30 Pro, y ha generado una polémica importante por el gran aumento de precio que traerá frente a este último.

Os pongo en situación. POCO y Redmi son dos submarcas propiedad de Xiaomi que trabajar de una manera similar a Huawei y Honor, por poneros un ejemplo conocido y fácil de entender. Cada submarca tiene sus propios objetivos y sus valores para atraer al usuario, aunque por desgracia POCO ha empezado a perder un poco su identidad.

El PocoPhone F1 fue un terminal fantástico que supo hacer suyo el concepto de «flagship killer», acuñado inicialmente por OnePlus y abandonado tras el aumento de precios que introdujo la compañía china a partir del OnePlus 3, una situación que, por desgracia, se ha vuelto a repetir con el POCO F2 Pro.

La subida de precio del POCO F2 Pro es injustificable

Un Redmi K30 Pro, que tiene las mismas especificaciones, los mismos acabados y el mismo diseño que el POCO F2 Pro, cuesta en su configuración de 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento 2.999 yuanes chinos, unos 387 euros al cambio.

No esperamos que el precio se traslade tal cual al mercado europeo, ya que el poder adquisitivo no es el mismo y los impuestos tampoco, pero la subida de precio es tan enorme que resulta imposible de comprender. No exagero, según el listado del minorista portugués que hemos citado el POCO F2 Pro costará, en su versión de 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento, 649 euros, es decir, será casi el doble de caro.

La versión con 8 GB de RAM y 256 GB de capacidad de almacenamiento del Redmi K30 Pro cuesta en China el equivalente a 478 euros. En Europa el precio del POCO F2 Pro con dicha configuración 8 GB + 256 GB, será de 749 euros.

Si partimos del modelo base y añadimos un 21% de IVA tenemos un coste final de 468 euros, una cifra mucho más razonable que esos 649 euros.

Quizá Xiaomi se ha cansado de limitarse en todo momento a ofrecer un excelente valor precio-prestaciones y quiere empezar a mejorar sus ingresos por la venta de hardware. La compañía no ha dicho nada en este sentido, pero el precio de los Xiaomi Mi 10 que presentó la compañía recientemente nos lleva a mirar en esa dirección.