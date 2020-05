El modo de juego de Windows 10 fue una de las funciones que Microsoft estrenó a partir de la actualización mayor del sistema en la primavera de 2017 y lo incluyó junto a otras características como la barra de juego, las capturas de vídeo o audio o las redes Xbox, con el ánimo de mejorar la experiencia en la ejecución de videojuegos.

El objetivo y funcionamiento del modo de juego es simple. En teoría, esta característica optimiza automáticamente el equipo para mejorar el rendimiento, desactivando servicios no utilizados, limitando tareas en segundo plano y dirigiendo todos los recursos disponibles para mejorar la ejecución del juego en cuestión.

Desde el primer momento se puso en duda la eficacia de esta función (algunos lo calificaron como un simple función de marketing) y la realidad es que la gran mayoría de usuarios no han notado mejora alguna. Y no es problema de Microsoft, simplemente ‘de donde no hay no se puede sacar’. Y es que, por norma general, el hardware de la tarjeta gráfica y sus propios controladores son los que mandan y es difícil sacar «recursos» vía sistema operativo. Sí se citó que este modo podía tener algo de incidencia, mínima en todo caso, en equipos de gama baja. Al menos no provocaba inconvenientes y si se podía ganar algún frame adicional, mejor.

O eso era lo que se pensaba hasta ahora. Comentarios de usuarios de Reddit (compilados por Guru3D), comentan que el modo de juego de Windows 10 tiene un efecto perjudicial en algunos títulos, causando problemas que incluyen bajada de FPS y problemas como tartamudeos y congelaciones de pantalla.

Los fallos reportados afectan a juegos como Call of Duty: Warzone y League of Legends y no se limitan a un tipo particular de tarjeta gráfica, ya que se han reportado con chips de AMD (Radeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480 y R9 29) y de NVIDIA (GeForce GTX 980 y GeForce GTX 1080 Ti).

Cómo deshabilitar el modo de juego de Windows 10

No está claro cuántos usuarios están experimentando esos problemas, pero si es tu caso, puedes probar a desactivar esta característica de manera muy sencilla desde la herramienta general de Configuración del sistema > Juegos >

Personalmente, en los equipos con los que trabajo, respectivamente con una RTX 2080 Super y una Intel HD 620/GTX 1050, y con Windows 10 versión de noviembre actualizado con los últimos parches, no he notado problema alguno. Al igual que tampoco he notado ninguna ventaja al activar este modo. Teniendo en cuenta el inmenso ecosistema de Windows es imposible determinar el problema. ¿Te has encontrado con algún problema similar? ¿Has logrado mejorar el rendimiento con este modo de juego de Windows 10?