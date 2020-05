Novedades VOD 19/20: ‘El Ministerio del Tiempo’ abre sus puertas de nuevo

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y aunque hay un par de lanzamientos sonados, lo más destacado es made in Spain y puestos a elegir uno con el que cubrir la cabecera, no había dudas: El Ministerio del Tiempo la lleva, que para eso es la institución más venerable de este país (aunque no exista). Y recuerda: esta es una sección de información, pero también de opinión y desahogo con pocos filtros, así que no te tomes a mal nada de lo que leas a continuación.

HBO

El único lanzamiento potente de esta semana en HBO es El Ministerio del Tiempo, pero ojo porque aunque se trata de un exclusiva entre las plataformas de pago, se puede ver gratis y legalmente a través de Internet.

Desde que en 2017 se despidiera con su tercera temporada, muchos esperábamos el regreso de El Ministerio del Tiempoa la parrilla de TVE. Y por fin ha sucedido, solo que además de en la primera cadena de Televisión Española y en la web de RTVE, se puede ver también en HBO.

Ha sido un de oca a oca en toda regla, y es que si la tercera temporada se pudo ver en Netflix como exclusiva, con la cuarta el ministerio cambia de manos y se pone a funcionar en HBO. Pero como digo, se puede ver la serie al completo en la web de RTV (enlace en el encabezado), incluyendo los nuevos capítulos que van saliendo.

Y no hace falta añadir más, porque con sus aciertos y sus errores, El Ministerio del Tiempo es ya un clásico contemporáneo de nuestra televisión que quizás no goce del glamur internacional de La casa de papel, pero es lo más original que se ha producido por aquí en muchos años.

Al fin y al cabo, puede que El Ministerio del Tiempo sea de creación reciente, pero las puertas del tiempo llevan entre nosotros desde antes de que existiese España tal y como la conocemos. O eso se cuenta.

Más contenidos exclusivos:

Natalie Wood: Entre Bambalinas. «Relato íntimo sobre la vida y carrera de la actriz Natalie Wood contado a través de su hija Natasha Gregson Wagner y aquellos que más la conocían y que celebra a la mujer detrás del icono.»

Nuevos capítulos:

Batwoman (T1)

Betty (T1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Embrujadas (T2)

Insecure (T4)

Katy Keene (T1)

Killing Eve (T3)

La conjura contra América (T1)

Lo que hacemos en las sombras (T2)

Mrs. America (T1)

Roswell, New Mexico (T2)

Run (T1)

Siren (T3)

Supergirl (T5)

We’re Here (T1)

Westworld (T3)

Entra en catálogo:

La Jungla

La Reina

Momma Named me Sheriff (T1)

Disney+

Disney+ vuelve a escalar posiciones una semana más por un único estreno, y es que entre lo ingente -también manido a extremos insospechados, pero esa es otra- de su catálogo y lo potente de sus franquicias, con que lance un taquillazo cada par de semanas lo tiene hecho.

Si el último gran estreno de Disney+ fue Aladdin, ahora llega Star Wars: El ascenso de Skywalker, cuya lanzamiento en la plataforma se dio, cómo no, el pasado 4 de mayo. El Día de Star Wars, vaya. Y a pesar de que -en mi opinión- la franquicia está quemada -por más que The Mandalorian diese una grata sorpresa que difícilmente se va a volver a repetir- como ose ha demostrado con la presente y -salvo en su apartado técnico- soporífera trilogía, un taquillazo es un taquillazo. Mil millones de moscas no pueden estar equivocadas.

Nuevos capítulos:

Be Our Chef (T1)

Diario de una futura Presidenta (T1)

Disney’s Fairy Tale Weddings (T2)

El increíble Dr. Pol (T1)

El mundo según Jeff Goldblum (T1)

High School Musical: The Musical: The Series (T1)

Marvel’s Hero Project (T1)

One Day at Disney (T1)

Pick of the Litter (T1)

Shop Class (T1)

Star Wars: The Clone Wars (T7)

The Imagineering Story (T1)

Tron: Uprising (T1)

Entra en catálogo:

Christopher Robin

Drain the Ocean: WWII

El imperio de los sueños: La trilogía de Star Wars

Forky hace una pregunta: ¿Qué es una mascota?

Galería Disney / Star Wars: The Mandalorian

Star Wars: La resistencia

Amazon Prime Video

Seguimos con Amazon Prime Video, que esta semana rellena su catálogo de manera más comedida, pero por el otro lado estrena serie (española) y se agencia varias cosas en exclusiva que no creo que te apetezca ver… Pero, ¿quién soy yo para saber lo que te gusta a ti?

Siguiendo movimientos como los dados con El pueblo, Amazon Prime Video se ha vuelto a aliar con Mediaset para producir una serie que primero se verá en línea y más tarde pasará por Telecinco; pero a diferencia de El pueblo, Madres, Amor y Vida no pretende hacernos reír, sino todo lo contrario. Estamos ante un melodrama que… En fin. Para quien lo quiera.

Más contenidos exclusivos:

Jimmy O. Yang: Good deal . «En su primer monólogo especial, Jimmy nos habla de su opinión sobre la representación asiática, de cómo aprendió inglés con vídeos de rap, de los dilemas de salir con mujeres altas y de perseguir sus sueños.»

. «En su primer monólogo especial, Jimmy nos habla de su opinión sobre la representación asiática, de cómo aprendió inglés con vídeos de rap, de los dilemas de salir con mujeres altas y de perseguir sus sueños.» Lano & Woodley: Fly . «El doble acto favorito de Australia, Colin Lane y Frank Woodley, se han reunido para crear la obra maestra de regreso FLY. No más tonterías tontas, ¡es hora de hacer TEATRO!.»

. «El doble acto favorito de Australia, Colin Lane y Frank Woodley, se han reunido para crear la obra maestra de regreso FLY. No más tonterías tontas, ¡es hora de hacer TEATRO!.» Tom Gleeson: Joy . «Ganador del Logie de Oro en 2019. Reconocido interrogador. Presentador del concurso televisivo de más audiencia. Tom Gleeson es una de las figuras más ingeniosas de la comedia australiana.»

. «Ganador del Logie de Oro en 2019. Reconocido interrogador. Presentador del concurso televisivo de más audiencia. Tom Gleeson es una de las figuras más ingeniosas de la comedia australiana.» Vampire Burt’s Serenade. «Un atrevido musical de vampiros con galones de sangre. El vampiro Indulgente Musical Zombie, Burt (Kevin Richardson), enfurece a un grupo de strippers únicos y humorísticos (Diva Zappa) que declaran la guerra a Burt.»

Entra en catálogo:

88 Minutos

Aftershock

Alison

Amor en las alturas

Amy Meets – Un Viaje Africano a través de los ojos de un niño

Asesinos (T1)

Atracadores

Bobby Z

Cambio De Papeles

Clown

Con el amor no hay quien pueda

Concursante

Deep Dark

Despedida de Soltera

El francotirador

El sueño de Ellis

Fire on the Hill

Grace Kelly: Una princesa Americana

Hamam: El baño turco

La quinta de la quinta

Life on wheels

Los lioneses

Los monederos falsos

Miso Hungry

Nosferatu Re-animated

Se armó el belén

Sidik y el leopardo

Sigamos la flota

Soccer Shrines

Sombrero de copa

Steve McQueen: Un Hombre al límite

The Child Soldier’s New Job

The gen generation

Wa-shoku: Más Allá Del Sushi

Zazy, sexy y sórdida

Netflix

Y vamos terminando con Netflix, que como de costumbre es la que más contenidos exclusivos lanza, pero con diferencias en comparación con las últimas semanas: lo más potable empieza a escasear por la situación con el coronavirus y lo que queda es lo infame, incluyendo televisión basura pura y dura, restos de lo que sale en Netflix Asia y poco más.

La excepción de esta semana en Netflix sería Valeria, otra serie española que huele a rancio que tira para atrás. Y esto no lo digo yo: parte de la crítica esta conmigo. Se trata de una adaptación de las las novelas de Elísabet Benavent, cual Sexo en Nueva York, pero con Madrid de telón de fondo y una historia que con ver el tráiler vas a saber cómo empieza y cómo termina.

Más contenidos exclusivos:

18 regalos . «Una madre embarazada que sufre un cáncer terminal deja 18 regalos sentimentales para que su hija no nata reciba cada cumpleaños hasta la mayoría de edad.»

. «Una madre embarazada que sufre un cáncer terminal deja 18 regalos sentimentales para que su hija no nata reciba cada cumpleaños hasta la mayoría de edad.» Ainori Love Wagon: African Journey (T1). «Siete desconocidos dejan atrás Japón en busca del amor, emprendiendo un viaje a través del continente africano. Los desafíos, la aventura y el romance están servidos.»

(T1). «Siete desconocidos dejan atrás Japón en busca del amor, emprendiendo un viaje a través del continente africano. Los desafíos, la aventura y el romance están servidos.» Compromiso extremo. La llama del amor (T1) . «Una pareja que se va a casar viaja por el mundo durante un año para explorar distintas costumbres en varias culturas. ¿Los unirá el viaje o acabará separándolos?»

(T1) . «Una pareja que se va a casar viaja por el mundo durante un año para explorar distintas costumbres en varias culturas. ¿Los unirá el viaje o acabará separándolos?» Dead to Me (T2). «Una viuda impulsiva que busca a la persona que atropelló a su marido y se dio a la fuga se hace amiga de una excéntrica optimista que no es quien parece ser.»

(T2). «Una viuda impulsiva que busca a la persona que atropelló a su marido y se dio a la fuga se hace amiga de una excéntrica optimista que no es quien parece ser.» Flinch (T1). «Las pruebas más terribles y divertidas aguardan a los valientes y a los incautos en este concurso en el que los jueces también participan. El que se asusta, lo paga.»

(T1). «Las pruebas más terribles y divertidas aguardan a los valientes y a los incautos en este concurso en el que los jueces también participan. El que se asusta, lo paga.» Interior Design Masters (T1). «Diseñadores de interiores en ciernes que compiten por un extraordinario contrato convierten una gran variedad de espacios sin gracia en lugares con mucho encanto.»

(T1). «Diseñadores de interiores en ciernes que compiten por un extraordinario contrato convierten una gran variedad de espacios sin gracia en lugares con mucho encanto.» J-Style Trip (T1). «La megaestrella Jay Chou se va de viaje con los famosísimos de sus amigos en esta entretenida serie en la que no falta la música ni los trucos de magia.»

(T1). «La megaestrella Jay Chou se va de viaje con los famosísimos de sus amigos en esta entretenida serie en la que no falta la música ni los trucos de magia.» Jailbirds (T1). «En la cárcel del condado de Sacramento, las reclusas desafían a la autoridad, se pelean entre ellas e intentan aprovechar al máximo la vida y el amor tras las rejas.»

(T1). «En la cárcel del condado de Sacramento, las reclusas desafían a la autoridad, se pelean entre ellas e intentan aprovechar al máximo la vida y el amor tras las rejas.» Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill . «Jerry Seinfeld toma el escenario en Nueva York y aborda el debate sobre si hablar o enviarse mensajes de texto, los bufés malos frente a restaurantes «geniales» y más.»

. «Jerry Seinfeld toma el escenario en Nueva York y aborda el debate sobre si hablar o enviarse mensajes de texto, los bufés malos frente a restaurantes «geniales» y más.» Madres trabajadoras (T4). «La baja maternal ya ha acabado. Es hora de que estas cuatro madres vuelvan al trabajo mientras lidian con los hijos, los jefes, el amor y la vida en el Toronto actual.»

(T4). «La baja maternal ya ha acabado. Es hora de que estas cuatro madres vuelvan al trabajo mientras lidian con los hijos, los jefes, el amor y la vida en el Toronto actual.» Mi historia . «En este documental, la ex primera dama Michelle Obama habla sobre su vida, charla con sus lectores y sale de gira con su libro de memorias, «Mi historia».»

. «En este documental, la ex primera dama Michelle Obama habla sobre su vida, charla con sus lectores y sale de gira con su libro de memorias, «Mi historia».» Nadiya’s Time to Eat (T1). «En esta serie de cocina, Nadiya Hussain ofrece trucos deliciosos, ingredientes vitales y platos rápidos ideales para las familias con prisa de hoy en día.»

(T1). «En esta serie de cocina, Nadiya Hussain ofrece trucos deliciosos, ingredientes vitales y platos rápidos ideales para las familias con prisa de hoy en día.» Niquelao! Alemania / Francia (T1). «En este divertidísimo concurso, pasteleros aficionados pero expertos en desastres se esfuerzan por recrear las obras maestras más dulces y ganar el premio de 5000 €.»

(T1). «En este divertidísimo concurso, pasteleros aficionados pero expertos en desastres se esfuerzan por recrear las obras maestras más dulces y ganar el premio de 5000 €.» No hay tiempo para la vergüenza (T1). «El diseñador de moda Santiago Artemis lucha en Buenos Aires por hacer sus sueños realidad mientras lidia con su vida amorosa, su terapeuta y sus clientes.»

(T1). «El diseñador de moda Santiago Artemis lucha en Buenos Aires por hacer sus sueños realidad mientras lidia con su vida amorosa, su terapeuta y sus clientes.» Restaurantes en apuros (T2). «Tres expertos en gastronomía y diseño viajan por el mundo para relanzar restaurantes que no van bien conectándolos al magnífico entorno en el que se encuentran.»

(T2). «Tres expertos en gastronomía y diseño viajan por el mundo para relanzar restaurantes que no van bien conectándolos al magnífico entorno en el que se encuentran.» Scissor Seven (T2). «Este aprendiz de sicario empuña de noche sus tijeras de peluquero para ganar dinero y recordar su pasado mientras lidia con unos compañeros poco amistosos.»

(T2). «Este aprendiz de sicario empuña de noche sus tijeras de peluquero para ganar dinero y recordar su pasado mientras lidia con unos compañeros poco amistosos.» Singapore Social (T1). «Las vidas de jóvenes singapurenses que desafían las convenciones y se enfrentan a los obstáculos del amor, la familia y la carrera profesional.»

(T1). «Las vidas de jóvenes singapurenses que desafían las convenciones y se enfrentan a los obstáculos del amor, la familia y la carrera profesional.» The Eddy (T1). «El dueño de un club de jazz parisino se ve mezclado con unos peligrosos criminales mientras lucha por proteger su negocio, a su banda y a su hija adolescente.»

(T1). «El dueño de un club de jazz parisino se ve mezclado con unos peligrosos criminales mientras lucha por proteger su negocio, a su banda y a su hija adolescente.» The Hollow (T2). «Han despertado en una extraña dimensión repleta de portales mágicos, misterios desconcertantes y bestias feroces. Estos tres adolescentes solo quieren salir de allí.»

(T2). «Han despertado en una extraña dimensión repleta de portales mágicos, misterios desconcertantes y bestias feroces. Estos tres adolescentes solo quieren salir de allí.» What the Love! with Karan Johar (T1). «Con la ayuda de invitados famosos y un equipo de ensueño, el cineasta Karan Johar asesora a seis solteros para que superen sus problemas personales y encuentren el amor.»

(T1). «Con la ayuda de invitados famosos y un equipo de ensueño, el cineasta Karan Johar asesora a seis solteros para que superen sus problemas personales y encuentren el amor.» Win the Wilderness (T1). «Seis parejas compiten por la propiedad de una casa espectacular en Alaska. Deben demostrar que son las más aptas para sobrevivir en un entorno tan virgen como inhóspito.»

Entra en catálogo:

Colony (T3)

De tonta, nada

Escuadrón de la muerte

Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas

La casa de empeños (T1)

My Hotter Half (T1)

Monogamia (T1)

No estaba muerto, andaba de parranda

Operación estilo (T1)

Palazuelos mi rey (T1)

Sí, Mi Amor

Superagente canino

The Chefs’ Line (T1)

Apple TV+

Por último, en Apple TV+ continúan emitiendo lo que les queda, que no es poco, sino menos.

Nuevos capítulos: