Sony ha presentado PlayStation Studios, una agrupación de todos sus estudios de desarrollo de juegos triple A para PlayStation que, salvo algunas excepciones, han servido para dar forma a franquicias exclusivas que han definido a las consolas de la compañía japonesa durante los últimos años.

Hablamos de algo muy importante. Por si alguien no es consciente de lo que representa PlayStation Studios os recuerdo que bajo ese nombre se agrupan estudios como Guerrilla Games (saga Killzone, Horizon Zero Dawn), Japan Studio (Bloodborne, Ape Scape, Gravitiy Rush, étc) y Naughty Dog (The Last of Us, sagas Crash Bandicoot y Uncharted, étc), entre otros.

En una entrevista el vicepresidente de SIE y responsable del marketing global, Eric Lempel, ha querido explicar de una manera sencilla el motivo de esta unificación de estudios bajo una marca única:

«Durante los últimos años la fuerza de los títulos que han salido de nuestros estudios ha sido más grande que nunca. Llevábamos un tiempo pensando cómo podíamos unificar todos esos grandes juegos bajo una única marca, con el objetivo de que el consumidor asocie a dicha marca con una experiencia de juego sólida, profunda e innovadora, vinculada a PlayStation, y se nos ocurrió PlayStation Studios».

PlayStation Studios confirma el compromiso de Sony con los juegos exclusivos

De eso no hay ninguna duda, ¿pero por qué dar este paso ahora? Sigo pensando que Sony está preocupada por Xbox Series X y el enorme esfuerzo que ha hecho Microsoft con dicha consola. Ambas compañías se juegan mucho con la nueva generación de consolas, y Sony ha aprovechado la victoria que ha logrado en esta generación y el peso de sus exclusivas para seguir reforzando la imagen de su marca PlayStation con la creación de PlayStation Studios.

La idea es más sencilla de lo que parece, Sony quiere convertir a PlayStation Studios en sinónimo de grandes juegos, de esa experiencia única que lograron ofrecer con sus juegos exclusivos para sus diferentes plataformas durante los últimos años, un enfoque que, la verdad, me parece acertado, ya que al final son los juegos los que definen el valor real de una consola.

Los últimos movimientos que hemos visto en el sector indican claramente a un importante cambio de estrategia por parte de Sony, pero en la línea que hemos matizado anteriormente. PS5 seguirá teniendo juegos exclusivos, aunque algunos de estos serán una exclusividad temporal y llegarán posteriormente a PC. Sin embargo, nunca llegarán a Xbox Series X. La exclusividad seguirá, por tanto, sin cambios entre consolas, los únicos beneficiados serán los jugadores de PC.