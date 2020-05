Has montado un PC, ¿y ahora qué? Cinco cosas que debes hacer

Ya lo tienes, has terminado de montar tu PC y estás deseando empezar a disfrutarlo. Tranquilo, te entiendo perfectamente, pero antes de lanzarte a instalar tus juegos y aplicaciones favoritas, y de empezar a utilizar tu PC con total libertad, hay algunas cosas que deberías hacer para terminar de verdad el trabajo y asegurarte de que todo ha ido bien.

Es una cuestión más importante de lo que parece. Montar un PC no es un proceso complicado, de hecho puede ser incluso bastante rápido si tenemos experiencia y sabemos «de cabeza» los pasos que debemos dar y dónde va cada cosa. Tener automatizado y asimilado el proceso de montaje ayuda, pero esto no quiere decir que no podamos cometer errores, y tampoco significa que el trabajo acabe al completar el montaje.

Una vez que tenemos el equipo terminado debemos realizar una serie de comprobaciones y una puesta a punto que nos permitirá asegurarnos de que todo está bien, de que no nos hemos equivocado en ningún paso, y también nos servirá para dejar el equipo totalmente preparado para empezar a disfrutarlo al máximo desde el primer minuto.

Tanto esas comprobaciones como la puesta a punto de un PC tras su montaje se pueden resumir en cinco cosas que vamos a compartir con vosotros en este artículo. Las hemos listado siguiendo un orden claro que os recomiendo seguir a rajatabla, ya que es la mejor manera de terminar un montaje. No tiene sentido que inspeccionéis primero la BIOS, actualicéis y luego miréis el cableado, y tampoco es buena idea hacer una prueba de rendimiento antes de actualizar los drivers del PC. Empezad por el punto número uno y continuad en orden hasta el punto número cinco.

Dicho esto empezamos. Os recuerdo que si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y estaremos encantados de ayudaros a resolverla.

1.-Revisa todo el cableado y las conexiones antes de cerrar el chasis del PC

Cuando montamos un PC tenemos que conectar una cantidad determinada de cables. En algunos montajes que implican la instalación de varias unidades de almacenamiento y de muchos periféricos, como sistemas de iluminación LED RGB, por ejemplo, la cantidad de cableado puede ser bastante grande, lo que obliga a hacer una cuidadosa gestión del mismo y aumenta las posibilidades de cometer errores, y también puede que se nos olvide realizar alguna conexión.

Si no conectamos bien el cableado de la iluminación LED RGB puede que esta no se encienda correctamente, que no podamos gestionarla desde a través de la herramienta de software correspondiente, o que directamente no encienda. En el caso de que esto ocurra con periféricos o con componentes no funcionarán, y las consecuencias pueden ser muy variadas en función del conector que hayamos olvidado (o errado).

Es mejor perder unos minutos revisando el cableado antes de finalizar el montaje del PC que cerrar el chasis, conectar el cableado, encenderlo y ver que nos hemos dejado algo. Que no os ciegue la impaciencia, mirad bien el cableado, y ya que estáis podéis aprovechar para repasar las conexiones de cada uno de los componentes. Algo tan simple como una memoria RAM que no ha sido ajustada debidamente puede impedir el arranque del PC, así que no subestiméis la importancia de este paso.

Si a pesar de que habéis conectado todo correctamente tenéis problemas en el arranque puede que hayáis utilizado hardware incompatible, que éste requiera una actualización determinada para funcionar con un componente en concreto o que tengáis otro tipo de problemas (alimentación insuficiente por una fuente poco potente, por ejemplo). Habría que revisar la configuración y analizarla pieza a pieza.

2-.Instala y actualiza el sistema operativo, y descarga los últimos drivers

Una vez que hemos comprobado que todo está en orden encendemos el PC. La instalación del sistema operativo que queramos utilizar no tiene misterio, ya que se trata de un proceso autoguiado que podemos realizar a través de un USB autorrancable en la mayoría de los casos. Si tienes dudas sobre este tema no te pierdas nuestra guía dedicada a cómo instalar múltiples sistemas operativos en un USB.

Si quieres instalar Windows 10 desde cero en este enlace encontrarás toda la información que necesitas para crear un medio de instalación.

Una vez que hayas terminado la instalación del sistema operativo y la configuración básica es un buen momento para empezar a descargar todos los drivers que vas a necesitar. Para terminar este paso sin problemas es fundamental que conozcamos los diferentes componentes que hemos instalado, y que recurramos únicamente a las web oficiales de cada fabricante, nada de terceros, ya que podríamos encontrarnos con adware y software no deseado «pegado» a las descargas.

Tanto Intel como AMD y NVIDIA tienen secciones dedicadas en sus webs oficiales que nos permitirán descargar las últimas versiones de los drivers de cada uno de nuestros componentes fácilmente, así que echad un ojo. Os dejo justo debajo los enlaces a las webs oficiales para que no tengáis que buscar:

3.-Inspecciona la BIOS y actualiza a la última versión estable

La BIOS juega un papel muy importante. Es el pilar central sobre el que se apoya la placa base y buena parte del hardware conectado a la misma. De ella dependerá la estabilidad del sistema, la compatibilidad, el soporte y el rendimiento de ciertos componentes, y también las funciones avanzadas a las que tendremos acceso.

Por ejemplo, las placas base AM4 con chipset serie 300 y serie 400 recibieron numerosas actualizaciones que mejoraron la compatibilidad con memorias DDR4 más rápidas, y también el soporte de nuevos procesadores Ryzen. Sin esas actualizaciones no es posible, por ejemplo, montar un Ryzen serie 3000 en una placa base serie X370.

Mantener la BIOS de nuestra placa base actualizada es básico para asegurarnos de que nuestro PC funcionará correctamente, de que estará dando su máximo rendimiento en todo momento y de que estará preparado para utilizar nuevo hardware sin que tengamos que preocuparnos por cuestiones de compatibilidad y de soporte.

Os recomiendo, eso sí, que antes de lanzaros a actualizar la BIOS de vuestro PC miréis cuidadosamente las indicaciones de cada fabricante, ya que algunas BIOS deben actualizarse siguiendo un orden concreto, es decir, no puedes irte directamente a la última versión. También os aconsejo que evitéis las BIOS que no estén en versión estable, ya que suponen un riesgo (aunque sea pequeño). Buscad, como en el caso anterior, siempre en la web oficial del fabricante de vuestra placa base.

4.-Instala todo el software que sea importante, y útil, para tu PC

Una vez que tenemos actualizada la BIOS de nuestro PC estamos preparados para el siguiente paso, instalar todo el software que pueda sernos de utilidad. Es un paso muy amplio, ya que aquí podemos incluir desde una solución de seguridad antimalware hasta las herramientas accesorias que nos permitirán sacar mayor partido a nuestro equipo.

Por ejemplo, si has montado un PC basado en un procesador Ryzen deberías descargar la aplicación Ryzen Master. Con ella podrás monitorizar todo lo relacionado con tu procesador y la memoria RAM, ver las temperaturas de trabajo en tiempo real, hacer overclock y deshabilitar y habilitar núcleos. Es muy útil, y totalmente gratuita.

En caso de que estés utilizando periféricos y accesorios con sistemas de iluminación LED RGB personalizables tendrás que descargar el software adecuado para controlarlos. Por ejemplo, en el caso de los componentes y periféricos de Corsair es imprescindible contar con iCUE, una plataforma gratuita y fácil de utilizar que nos permitirá controlar cada dispositivo y crear efectos de iluminación únicos.

Lo mismo aplica a cualquier otro componente que tenga un software propio que pueda aportar algún valor a vuestro PC, algo que, obviamente, depende de cada montaje.

5.-Haz una prueba de rendimiento y monitoriza las temperaturas

Ya casi hemos terminado. Si queremos terminar de asegurarnos de que todo ha ido bien es recomendable hacer una prueba de rendimiento del PC y revisar las temperaturas de trabajo que alcanza cada componente.

Este punto también es bastante amplio, ya que tenemos muchas cosas que probar: procesador, memoria RAM, unidad de almacenamiento, tarjeta gráfica y también nuestra conexión a Internet. Por suerte podemos encontrar muchas herramientas gratuitas que nos permitirán probar el rendimiento de nuestros componentes de forma individualizada y ver las temperaturas de trabajo que alcanzan.

Es importante que apliquemos un estrés considerable sobre cada componente para identificar cualquier posible fallo durante la etapa inicial del montaje, ya que esto nos ayudara a detectar errores y a resolverlos antes de que puedan producir daños, y también a decidir si tenemos que tramitar la garantía.

Si no sabes qué software utilizar para hacer pruebas de rendimiento tranquilo, en este enlace encontrarás algunas recomendaciones interesantes.