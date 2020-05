La tarjeta gráfica es el componente más importante a la hora de jugar. Los que nos leéis a diario tenéis claro que es importante montar equipos equilibrados para disfrutar de una experiencia óptima, pero si queremos dar forma a un PC gaming debemos destinar más presupuesto a la tarjeta gráfica, ya que este componente será el que determinará la resolución a la que podremos jugar, la calidad gráfica que podremos utilizar, las tecnologías que disfrutaremos y, en gran medida, la fluidez en general de los juegos.

Desequilibrar el presupuesto a favor de la tarjeta gráfica es fundamental cuando hablamos de equipos para juegos, pero siempre dentro de un límite razonable, ya que otros componentes como el procesador y la memoria RAM juegan también un papel muy importante, y no debemos olvidarnos del SSD, que ayudará a reducir los tiempos de carga y nos permitirá disfrutar de una mayor fluidez en general.

Una tarjeta gráfica de última generación y de gama alta con un procesador de gama baja no podrá desarrollar todo su potencial porque este actuará como freno, y una cantidad insuficiente de RAM puede producir tirones en muchos juegos, e impedirnos, directamente, arrancar aquellos que sean más exigentes. En resumen, desequilibrio a favor de la tarjeta gráfica, pero siempre dentro de unos niveles razonables.

Durante las últimas semanas hemos ido publicando guías dedicadas a la elección de la tarjeta gráfica en función de la resolución utilizada, y hemos diferenciado entre niveles: mínimo, recomendado y óptimo. Para jugar en 1080p vimos que el nivel recomendado quedaba en una GTX 1660 Super, y para jugar en 1440p dicho nivel quedó fijado en la RX 5700 XT por su escasa diferencia de precio con la RX 5700.

Pues bien, hoy vamos a terminar esta trilogía de guías con una dedicada a qué tarjeta gráfica elegir para jugar en 4K, donde diferenciaremos también esos tres niveles. La resolución 4K representa un alto nivel de exigencia, ya que hablamos de mover 8.294.000 píxeles, casi el cuádruple de los píxeles que se manejan en 1080p y más del doble de los que se utilizan en 1440p.

Como hemos dicho en ocasiones anteriores es importante tener en cuenta que para jugar a todos los títulos actuales con garantías es necesario contar como mínimo con una CPU de cuatro núcleos y ocho hilos, como el Ryzen 5 1500X o el Core i7 4770, y disponer de 8 GB de RAM, aunque cada vez más títulos consumen entre 10 GB y 11 GB, así que es recomendable tener al menos 12 GB.

Elevar la resolución de un juego no supone un incremento del consumo de recursos a nivel CPU, es decir, no necesitaremos un procesador más potente, ya que la carga recae sobre la tarjeta gráfica, pero tened en cuenta que si utilizamos un procesador que está por debajo del nivel recomendado para un juego en concreto nos encontraremos con tasas de FPS inestables y con picos mínimos muy bajos, lo que puede crear pequeños tirones y «stuttering».

Mantenemos el formato de las otras dos guías, aunque adaptado a las mayores exigencias del 4K, lo que significa que los niveles mínimo, recomendado y óptimo encajan en las siguientes descripciones:

nos permitirá jugar en 4K con calidades medias-altas y un buen nivel de fluidez. Recomendado: podremos jugar en 4K y calidades altas-muy altas manteniendo un buen nivel de fluidez.

podremos jugar en 4K y calidades altas-muy altas manteniendo un buen nivel de fluidez. Óptimo: en este caso podremos jugar en 4K y calidades muy altas-máximas manteniendo 60 FPS en la mayoría de los casos.

Os recuerdo que hemos hecho valoraciones de rendimiento medias y que al final cada juego es un mundo. Esto hace que, por ejemplo, la tarjeta gráfica que hemos elegido como mínimo logre 60 FPS en algunos juegos incluso con calidad máxima y resolución 4K, pero que en otros ronde los 30 FPS.

El criterio que nos ha llevado a elegir cada una de estas tarjetas gráficas ha sido, como siempre su relación precio-prestaciones.

¿Qué tarjeta gráfica necesito para jugar en 4K? Mínimo

Si tienes un presupuesto muy limitado y quieres jugar en 4K debes tener en cuenta que aunque puedes partir de modelos inferiores, como una GTX 1070 o una Radeon RX Vega 56, te vas a encontrar con casos en los que tendrás que reducir la calidad gráfica de forma considerable o aceptar tasas de FPS que no siempre serán del todo buenas.

Para cumplir con el requisito que hemos dado al inicio del artículo y gozar de una buena experiencia sin tener que hacer sacrificios importantes ni en calidad gráfica ni en fluidez debemos optar por una Radeon RX 5700 XT, una tarjeta gráfica que rinde un poco menos que la RTX 2070 Super pero que tiene un precio mucho más contenido, ya que podemos encontrarla desde 379,90 euros, un precio muy bueno para lo que ofrece.

No es capaz de conseguir una buena fluidez en todos los casos con calidades máximas, pero ofrece un rendimiento muy sólido y es la mejor opción dentro de su rango de precios (menos de 400 euros).

Especificaciones de la RX 5700 XT

Núcleo gráfico Vega 10.

2.560 shaders.

GPU a 1.605 MHz de frecuencia base, 1.755 MHz modo juego y 1.905 MHz en modo turbo.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

TDP de 225 vatios. Requiere dos conectores de alimentación, uno de 6 pines y otro de 8 pines, y una fuente de 600 vatios con 34A.

Alternativa de NVIDIA: si no estás dispuesto a comprar una tarjeta gráfica de AMD y quieres una opción de NVIDIA lo más cercano en valor calidad-precio es la RTX 2060 Super, aunque rinde un poco menos que la RX 5700 XT. Podemos encontrarla desde 379,94 euros.

¿Qué tarjeta gráfica necesito para jugar en 4K? Recomendado

Este nivel es ideal para aquellos que buscan un rendimiento superior que les permita jugar con un mayor nivel de detalle y una fluidez óptima, pero sin tener que hacer un gasto enorme, es decir, sin tener que romper la barrera de los 1.000 euros.

La mejor opción en este nivel es, sin duda, la RTX 2080 Super, una tarjeta gráfica que ofrece un rendimiento tan bueno que logra medias estables de 60 FPS en casi todos los juegos actuales con calidades muy altas y máximas en algunos casos. Al final todo depende, como dijimos, de cada juego en concreto.

Por ejemplo, en títulos exigentes y poco optimizados como AC: Odyssey en 4K con calidad máxima logramos medias de 38 FPS. Si ajustamos la calidad un poco la cosa mejora bastante y no resulta complicado alcanzar medias de 50-60 FPS sin grandes sacrificios. Sin embargo, en juegos como DOOM Eternal dicha tarjeta gráfica nos permite alcanzar medias de 80 FPS en 4K con calidad máxima sin problemas.

La RTX 2080 Super tiene un precio de partida de 689,95 euros.

Especificaciones de la RTX 2080 Super

Núcleo gráfico TU104.

3.072 shaders.

GPU a 1.650 MHz-1.815 MHz.

192 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

48 núcleos RT.

384 núcleos ténsor.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 a 15,5 GHz efectivos.

TDP de 250 vatios. Necesitamos un conector de 8 pines y otro de 6 pines, y una fuente de 600 vatios con 35A.

Alternativa de AMD: lamentablemente AMD no tiene ahora mismo ninguna alternativa real a esta tarjeta gráfica, ya que la Radeon VII fue descatalogada y, en cualquier caso, su rendimiento era inferior al de una RTX 2080 estándar.

¿Qué tarjeta gráfica necesito para jugar en 4K? Óptimo

Nos encontramos con el nivel al que todo usuario entusiasta querría llegar, ese que está reservado a los que no tienen problemas con el presupuesto, y en el que podemos mover casi cualquier juego actual en calidades máximas con una fluidez total (medias de 60 FPS).

Por desgracia incluso en este nivel hay excepciones, ya que la pobre optimización de algunos juegos hace que ni siquiera la tarjeta gráfica más potente que existe actualmente sea capaz de moverlos en 4K con calidades máximas y mantener 60 FPS estables.

En este nivel la opción ganadora es la RTX 2080 Ti, pero debemos tener en cuenta dos cosas: no hay ninguna otra alternativa y su valor precio-prestaciones es muy flojo comparado con la diferencia de precio que presenta frente a la RTX 2080 Super y el incremento de coste que representa.

Como hemos indicado la RTX 2080 Ti es una tarjeta gráfica para jugar en 4K con calidades máximas y una fluidez total. Bajo dicha resolución rinde alrededor de un 18%-20% más que la RTX 2080 Super, pero tiene un precio mínimo de 1.150-1.200 euros, según la ensambladora que escojamos.

Especificaciones de la RTX 2080 Ti

Núcleo gráfico TU102.

4.352 shaders.

GPU a 1.350 MHz-1.545 MHz.

272 unidades de texturizado.

88 unidades de rasterizado.

68 núcleos RT.

544 núcleos ténsor.

Bus de 352 bits.

11 GB de GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 250 vatios. Necesitamos dos conectores de 8 pines y una fuente de 650 vatios con 36A.

Alternativa de AMD: no existe, de momento, ninguna alternativa. Esto ha permitido a NVIDIA poner un precio muy elevado a la RTX 2080 Ti, una tarjeta gráfica que, al no tener rival, puede ser comercializada como un producto «de lujo» al precio que NVIDIA estima oportuno. Esperamos que esta situación cambie con el lanzamiento de las tarjetas gráficas RNDA 2 de AMD, previsto para finales de este mismo año.

Notas finales: no tienes que ir a lo más caro

Jugar en 4K requiere hacer una gran inversión, ya que nos obliga a buscar una tarjeta gráfica de gama alta y a acompañarla de componentes que ofrezcan un rendimiento medio-alto. El monitor es otro punto a tener en cuenta, ya que los modelos con dicha resolución tienen todavía un precio elevado, salvo que nos movamos en gamas económicas con paneles TN y tasas de refresco muy justas.

Si no somos muy exigentes con una Radeon RX 5700 XT podemos jugar muy bien en 4K. Esta tarjeta gráfica ofrece un valor excelente y gracias a sus 8 GB de memoria gráfica debería tener una vida útil considerable. Recordad que, hasta no hace mucho, NVIDIA comercializaba la RTX 2060, equipada con 6 GB de memoria gráfica, a un precio similar al que tiene hoy esta opción de AMD.

La RTX 2080 Super representa un salto importante en términos de precio, pero siendo justos hay que reconocer que lo compensa con un incremento notable en términos de rendimiento. En Metro Exodus, por ejemplo, esta tarjeta gráfica logra medias cercanas a los 60 FPS con calidad «ultra», mientras que la RX 5700 XT posiciona en la franja de los 35 FPS con dicho ajuste de calidad. En Resident Evil 2 Remake la diferencia también es grande, ya que la RTX 2080 Super logra medias de 67 FPS y la RX 5700 XT registra 51 FPS.

A título personal creo que la RTX 2080 Ti no tiene sentido a día de hoy por su relación precio-rendimiento. La he incluido en esta guía porque es la tarjeta gráfica más potente que existe y merece ocupar el nivel óptimo por cuestión de potencia, pero es muy cara y no ofrece una mejora de rendimiento coherente con el coste que representa.