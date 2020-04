Windows 10 May 2020 Update será la próxima versión mayor del sistema operativo y su lanzamiento es inminente una vez que la semana pasada Microsoft publicó la versión al anillo rápido de vista previa del canal Insider.

Si no se registran errores graves en las últimas pruebas y teniendo en cuenta que el desarrollo de características finalizó hace semanas, esta versión será la RTM que se entregará a los fabricantes y la base de la versión de disponibilidad general para el cliente final que esperamos en unas semanas. «Creemos que la compilación 19041.207 es la versión final, aunque continuaremos mejorando la experiencia general como parte de nuestra cadencia normal de servicio», ha descrito en el blog oficial el responsable de Windows Insiders, Brandon LeBlanc.

También conocida como Windows 10 versión 2004 (o 20H1 para describir el lanzamiento semestral de primavera), será una versión importante para confirmar si definitivamente Microsoft es capaz de limitar los errores y ofrecer la estabilidad esperada, una vez que la última versión (Windows 10 1909) recuperó el concepto de Service Pack y limitó la introducción de nuevas características. Windows 10 May 2020 Update es distinta y sí ofrece un buen número de novedades junto a los últimos parches de seguridad y corrección de errores. Las revisamos.

Windows 10 May 2020 Update, novedades

Actualizaciones

Windows 10 se actualiza continuamente con actualizaciones del sistema que incluyen las de seguridad, pero también incluye actualizaciones de funciones. Hasta ahora no teníamos demasiado control sobre estas últimas, pero esta versión permitirá gestionar mejor tanto las actualizaciones opcionales, como las dedicadas a controladores. Los nuevos controles estarán disponibles en la herramienta de Configuración > Windows Update > Ver actualizaciones opcionales. Además de lo anterior, Microsoft permitirá especificar la velocidad máxima de descarga de Windows Update como un porcentaje del ancho de banda total.

Reinstalación desde la nube

Una nueva opción de soporte denominada «Descarga en la nube» para recuperar equipos dañados o restablecer los sistemas a una copia limpia sin necesidad de medios de instalación ni utilizar imágenes o particiones de recuperación locales. Complementará a la función actual de «restablecimiento» del PC y será una opción interesante ante un fallo grave que nos deja inaccesible el equipo y cuando no contemos con otros medios para recuperar el equipo.

WSL2

Microsoft estrenará en Windows 10 May 2020 Update la segunda versión del Subsistema Linux para Windows con mejoras importantes respecto al original sobre todo en rendimiento. Desde una simple capa de compatibilidad, ahora ofrecerá un kernel Linux completo ejecutado en una máquina virtual liviana y una vez instalado, será actualizable desde Windows Update como otros componentes de Windows. A corto plazo, el usuario podrá usar su propio kernel personalizado y podrá conectar aplicaciones Linux desde Windows utilizando localhost y no solamente a través de direcciones IP remotas como hasta ahora sucedía. La idea de Microsoft es clara: Linux, sí, pero sin salir de Windows.

Administrador de tareas

Una de las grandes herramientas de gestión interna sigue ampliándose y en Windows 10 May 2020 Update tendremos un par de novedades de interés. La más importante será la monitorización de la temperatura de las tarjetas gráficas. Otro cambio afecta a las unidades de almacenamiento y en esta versión la gestión de las mismas se realizará de manera independiente para cada unidad instalada en el sistema.

Barra de juegos

La importancia de los juegos para el dominio de Windows en el escritorio es clara, al igual que la búsqueda por Microsoft de una integración casi total de su ecosistema de juegos, Xbox y PC. La barra de juegos de Windows 10 es una muestra de ello, ha ido mejorando con cada actualización del sistema y esta mostrará como novedad los frames por segundo (FPS) alcanzados en un juego, sin tener que recurrir a herramientas de terceros. Podrás verlo en la barra flotante del apartado de rendimiento junto al consumo en % de CPU, GPU y memoria RAM.

Aplicaciones tras reinicios

Windows se pondrá al día con otros sistemas operativos tipo UNIX que pueden recordar qué aplicaciones se estaban ejecutando antes de apagar una computadora e iniciarlas automáticamente en el siguiente arranque de la misma. Windows también tiene una función de inicio automático, pero está limitado a las aplicaciones que añadas manualmente a esa lista. La nueva característica es distinta y reiniciará automáticamente aplicaciones en el arranque tras activarla en la herramienta de Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión.

Escritorios virtuales

Los escritorios virtuales fueron una de las novedades de Windows 10. No porque no se hayan utilizado en Windows en el pasado sino porque era la primera vez que Microsoft dotaba al sistema de esta característica de forma nativa y la incluía por defecto como una parte del sistema operativo. Sin embargo, hasta ahora -incomprensiblemente- no se podían renombrar. Windows 10 May 2020 Update soluciona la cuestión y permitirá poner nombres personalizados en la vista de tareas. También tendrán la posibilidad de conservar la configuración entre reinicios.

Cortana

Microsoft sigue en la tarea de independizar su asistente digital del sistema operativo una vez comprobado su mínimo uso y que haya sido superado por otros como Alexa. Eliminado de la barra de tareas, ahora su comportamiento está más cerca de una aplicación de chat y su ventana permite redimensionarse y moverse en su escritorio. Microsoft ha tirado la toalla con la vieja Cortana y está por ver si funciona el cambio de enfoque hacia un asistente para ayudar en la productividad, todo apunta que integrado en las aplicaciones de Microsoft 365.

Windows Search

Microsoft ha introducido un nuevo algoritmo que detecta un alto uso y de actividad del disco para mejorar la administración de los servicios de indexación de la búsqueda, solucionando los problemas de rendimiento relacionados con el uso excesivo de disco y de procesador detectado en anteriores versiones. También se han añadido algunas características y ahora las búsquedas pueden corregir errores de ortografía y las búsquedas rápidas están disponibles para ayudar a encontrar información en línea. La interfaz de usuario también ha mejorado.

Herramienta de redes

La página de estado de la red de la aplicación Configuración se ha rediseñado y ofrece una mayor cantidad de información. Puedes ver instantáneamente todas las conexiones activas y acceder a sus Propiedades y uso de datos.

Más novedades de Windows 10 May 2020 Update

Nuevas características de DirectX 12, DirectX Raytracing tier 1.1, Mesh Shader y Sampler Feedback.

La autenticación por PIN en Windows Hello ahora se puede realizar desde el modo seguro del sistema.

Conexión de cámaras de red a un PC con Windows 10, permitiendo capturar imágenes y vídeos con la aplicación de cámara del sistema.

Mejora de la experiencia de emparejamiento con dispositivos Bluetooth compatibles desde el mismo área de notificaciones.

Nueva experiencia en el modo tablet para dispositivos 2 en 1.

Añadidos más emoticonos japoneses o kaomoji.

Ahora se puede añadir velocidad del cursor del ratón en la Configuración.

El bloc de notas se podrá actualizar desde la tienda de Microsoft.

Paint, Notepad y WordPad se podrán desinstalar. (Así debería ser con todas las aplicaciones instaladas)

Mejora de la app de Calculadora, ahora se podrá anclar para estar encima de las otras ventanas de la aplicación.

Inicio de sesión sin contraseñas en equipos con cuentas de Microsoft.

El modo seguro ahora permite autenticarse con tu PIN de Windows Hello.

Mejora en la configuración de notificaciones

Cambios en la imagen de la cuenta en Windows. La imagen actualizada ahora se mostrará rápidamente en Windows, aplicaciones y muchos de los sitios de Microsoft.

Mejoras en la configuración del idioma, ahora mejor organizada.

Mayor consistencia en las búsquedas en el explorador de archivos.

Actualizaciones en el Centro de comentarios.

Mejoras en Windows Sandbox, en accesibilidad a través del soporte a micrófonos y el destinado a archivos de configuración que permite configurar algunos aspectos del entorno limitado, como vGPU, redes y carpetas compartidas.

Múltiples mejoras en accesibilidad.

Windows 10 May 2020 Update, instalación

La versión está disponible en el canal Insider. Aunque apunta a ser la versión RTM, sigue siendo una versión de prueba y no debe usarse en entornos de producción. Nosotros la tenemos instalada y no hemos tenido ningún fallo, pero no se garantiza una completa estabilidad ni que esté libre de errores en todos los equipos. Hay varias maneras de instalarla:

1. Actualizar una versión Insider. Si ya estás probando una versión Insider es tan sencillo como actualizar mediante Windows Update a la compilación 19041.207 que es la que nos ocupa. Está disponible tanto en los anillos «lento» y «rápido».

2. Pasar una versión regular a Insider. Cualquier versión de Windows 10 puede convertirse en Insider con la opción situada en la herramienta de «Configuración > Actualización y seguridad > Programa Windows Insider. Recuerda que es un programa de prueba.

3. Instalación desde cero / actualización:

– Accede al sitio web de Microsoft para Insider. Si no estás autentificado, loguéate en el icono de la parte superior derecha de la página.

– Las imágenes ya están unificadas en los canales «lento y rápido» y se ofrecen en versiones estándar, Enterprise y las dedicadas a China. Selecciona la primera de ellas «Windows 10 Insider Preview» (Build 19041).

– Selecciona el idioma español y descarga la versión que prefieras, de 32 o 64 bits.

– Una vez tengas la imagen guardada en tu equipo utiliza tu aplicación favorita para «quemar» la imagen. Ya conoces que tenemos predilección por Rufus, gratuita y que funciona a la perfección. Si no la tienes, descarga la última versión «Rufus 3.8«.

– Inserta el medio que utilizaremos en la grabación. Puedes usar un DVD, pero te recomendamos emplear un pendrive o disco USB, más rápido y seguro. Su capacidad mínima debe ser de 8 Gbytes.

– Una vez creada la imagen ya tendrás el pendrive preparado para hacer una instalación desde cero o actualizar sistemas a esta versión Windows 10 May 2020 Update.

4. Instalación en máquina virtual. Una buena opción para probar la nueva versión sin tocar el sistema operativo ya instalado. Realiza los primeros pasos del apartado anterior hasta descargar la imagen ISO. Con ella y con tu aplicación de virtualización favorita, podrás crear la máquina virtual y probar las novedades.

En cuanto a la versión de disponibilidad general estable de Windows 10 May 2020 Update debe publicarse en las próximas semanas. La versión será gratuita para equipos con licencia válida de Windows 10 y se desplegará de manera gradual para limitar los errores, actualizando versiones existentes y manteniendo aplicaciones, archivos y datos de usuario, y con las imágenes .ISO correspondientes para instalaciones desde cero o actualizaciones en terceros equipos.