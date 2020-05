Cannibal Cuisine, análisis para Nintendo Switch: ¿te apetece turista a la plancha?

Este no es el típico juego de cocina. Cannibal Cuisine, reescribe el Overcoocked dándole otra historia. Ahora tenemos somos unos indígenas asediados por turistas insidiosos y por un Dios asesino que nos pide carne humana, la solución: darle de comer turistas.

Cannibal Cuisine es un juego colaborativo de cocina en el que podremos jugar hasta cuatro jugadores, tanto para Steam como para Switch. Nosotros lo hemos probado en Nintendo Switch. El objetivo del juego consiste en alimentar al Dios Hoochooboo con los turistas que llegan a la isla.

Jugabilidad

Antes de nada tendremos que elegir a nuestros personajes. Podemos personalizar la cabeza, el color, el arma que lleven y la habilidad. Estos dos puntos son muy importante, porque en este caso, los personajes no tendrán que recoger simplemente los ingredientes, tendrán que hacerse con la carne de los turistas que vienen de visita y tener mucho cuidado con ellos ya que estos se defienden y pueden causarnos daño hasta matarnos.

Entre las distintas habilidades de los personajes encontramos velocidad, golpe aturdidor, fuego abrasador o tótem de curación. El fuego abrasador nos ayudará a adelantar el cocinado de los elementos, podremos hacerlos incluso sin necesidad de ponerlos en la parrilla. El tótem de curación es muy útil en la zona de los turistas o de la cocina, ya que si nos equivocamos y servimos mal una comanda al Dios, este nos atacará con bolas de fuego. El tótem permite curarnos simplemente situándonos en su radio de actuación. También podemos curarnos comiendo carne de turista.

Cannibal Cuisine tiene 24 niveles diferentes que se van complicando cada vez más, dificultando la posibilidad de cumplir todos los pasos para poder servir la comida. Los ingredientes de la comida pueden ser distintas frutas o verduras y también distintas partes del cuerpo de cada turista. Al principio solo podremos coger filetes, pero según vamos avanzando podremos cocinar también costillas o el cerebro. Para pasar de nivel tendremos que servir al dios una cantidad mínima de comida en un tiempo determinado.

Además de poder jugar hasta cuatro personas en el local de manera colaborativa, también puede jugarse en modo versus en local o en línea.

Disponibilidad

Cannibal Cuisine estará disponible el 20 de mayo en Steam y Nintendo Switch y costará 12,99€

Conclusión

He jugado bastante al Overcoocked, que trata básicamente de lo mismo, sin necesidad de matar a nadie. Me he pasado más de 20 niveles y he de decir que este juego me ha parecido mucho más difícil. No ya por el handicap de tener que matar para comer o que puedan atacarte si te equivocas, eso le añade un plus de dificultad que no viene mal, pero es muy difícil llegar al mínimo necesario para pasar de nivel y es algo patente desde el nivel 1. Además, según vas subiendo de nivel, el juego se complica considerablemente.

Por tanto, lo recomiendo para usuarios muy muy avanzados de Overcoocked, y siempre mucho mejor jugarlo con amigos en modo colaborativo y repartiendo tareas, es la mejor manera de sacarle jugo a este tipo de juegos.