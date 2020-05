HP OMEN 15-dh0008ns, la bestia del gaming

Nunca he sido aficionado a los portátiles gaming. Durante muchos años, he recomendado a cualquiera que me preguntara que se gastara el mismo dinero en una buena torre y un portátil decente pero debo reconocer que un par de semanas con el protagonista de nuestro análisis me han hecho replantearme algunas cosas. Analizamos uno de los mejores portátiles gaming que el dinero puede comprar, el HP OMEN 15-dh0008ns.

Desde sus comienzos, la línea OMEN de HP se caracteriza por una evolución impresionante y donde el feedback de los jugadores tiene mucho que ver, como ya hemos podido comprobar en el laboratorio de MC. Sus propuestas de sobremesa y portátiles apuestan por componentes de alta calidad y configuraciones muy equilibradas, sin los clásicos “cuellos de botella” que suelen caraterizar a los equipos que puedes comprar en un centro comercial.

El esfuerzo es todavía mayor en los portátiles, equipos donde hay que combinar la potencia necesaria para mover los últimos títulos del mercado con poco espacio y una refrigeración complicada. Como veremos a lo largo de este texto, este HP OMEN 15 ha sido construido con mimo y está repleto de detalles diseñados por y para los aficionados a los videojuegos.

HP entrega el OMEN 15 en un sencillo pack que incluye el cargador y la documentación. Teniendo en cuenta las características del equipo no estaría mal algún detalle adicional, como una funda para guardarlo o un ratón gaming, si bien es cierto que es probable que el público objetivo de este equipo ya disponga de uno o quiera comprarlo por separado.

El portátil da una gran sensación de robustez desde el primer momento. Materiales de altísima calidad, un sistema de bisagras discreto pero sólido y ausencia total de vibraciones, ruiditos o pequeños “clics” que caracterizan a los equipos de gama inferior son algunos de los aspectos que merece la pena destacar.

De serie, el portátil se entrega con el sistema operativo FreeDOS. Obviamente, si queremos aprovecharlo como máquina de juegos la instalación de Windows 10 es absolutamente recomendable, así que debéis tener en cuenta que es necesario hacerlo por separado.

Antes de continuar, echemos un vistazo a la impresionante hoja de especificaciones de la unidad que hemos probado:

Intel Core i9 9880H (frecuencia base de 2,3 GHz, hasta 4.8 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 8 MB de caché, 8 núcleos)

ChipsetIntel HM370

NVIDIA GeForce RTX 2080-8GB

SDRAM DDR4-2666 de 16 GB (2 x 8 GB)çSSD de 512 GB PCIe NVMe M.2

Disco Duro SATA de 1 TB 7200 rpm

Pantalla Full HD de 39,6 cm (15,6″) en diagonal

Intel Wi-Fi 6 AX 200 (2 x 2) y Bluetooth 5 (con velocidades de transferencia de archivos en Gb)

LAN 10/100/1000 GbE integrada

Lector de tarjetas SD multiformato HP

1 USB 3.1 Type-C Gen 2 con Thunderbolt 3 (velocidad de señalización 40 Gb/s, DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge); 3 USB 3.1 Gen 1 Tipo A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 combo de auriculares/micrófono; 1 micrófono; 1 Smart Pin CA; 1 Mini DisplayPort

Dimensiones 36 x 26 x 2,04 cm. Peso 2,63 kg

Adaptador de alimentación de CA de 200 W

Batería de 6 celdas, polímero de ion-litio de 69 Wh

Cámara HD HP Wide Vision con micrófono digital de matriz doble integrado

Audio B&O; altavoces duales; HP Audio Boost; Control de audio Omen compatible con DTS:X Ultra

Precio: 2699 euros.

Con este despliegue técnico era de esperar que tanto Windows 10 como cualquier aplicación vuelen. La combinación de un procesador brutal, 16 Gbytes de RAM y el SSD hacen que la navegación entre aplicaciones sea instantánea y no notemos falta de potencia en ningún caso, incluyendo escenarios de multitarea intensiva.

HP incluye la solución OMEN Command Center como un hub desde el que controlar las funciones y el estado del equipo. De forma sencilla e intuitiva podemos cambiar entre tres modos de funcionamiento, controlar las temperaturas, la iluminación RGB, mejorar el rendimiento de la red y mucho más.

Potencia en estado puro para mover cualquier juego.

Como han repetido varios responsables de la compañía «OMEN es un producto y un servicio donde Command Center es el centro”. Así incluye desde un módulo de entrenamiento capaz de detectar cómo juegas y asesorarte para ir mejorando en títulos como League of Legends a una solución de streaming para utilizar la potencia del portátil en otro equipo con Windows 10. Aunque tiene margen de mejora, es un añadido interesante y totalmente configurable en función de nuestras necesidades.

En Internet podéis encontrar sesudas reviews con todo tipo de test sintéticos pero, desde mi punto de vista, el mejor terreno de pruebas para un equipo como este son los juegos. Este es el rendimiento que ofrece con algunos de los títulos de mi colección, todos configurados en ultra y a la resolución nativa del panel.

El rendimiento es, a todas luces, impresionante. El principal motivo es la RTX 2080 integrada, con 8 Gbytes de memoria dedicada y ajustada para funcionar en un portátil, pero sin los recortes de rendimiento de otros equipos.

El HP OMEN 15 no es solo un equipo para jugar a todo, lo es para no preocuparse en ningún momento por las configuraciones. Basta poner las opciones al máximo y disfrutar.

A otro nivel está la posibilidad de romper la barrera de los 60 Hz. Tener un hardware capaz de alcanzar esta cantidad de FPS y no ser capaz de aprovecharlo no tendría sentido, especialmente en entorno competitivo pero la mejora es evidente en prácticamente cualquier título. Disfrutar de tasas por encima de los 100 fps en muchos títulos en un monitor capaz de soportarlo es una experiencia realmente fantástica y que no tiene vuelta atrás: una vez lo probéis, veréis lag en cualqueir pantalla que no sea la del OMEN.

Durante los días que he tenido la oportunidad de disfrutarlo me ha sorprendido claramente el tacto del teclado: tiene la dureza y el retroceso justo para jugar con total comodidad, pero también resulta fantástico para trabajar al mantener un perfil bajo y no ser demasiado ruidoso.

La solución de refrigeración del HP OMEN 15 es tan discreta como eficiente.

También ha resultado ser una agradable sorpresa el sistema de refrigeración, máxime teniendo en cuenta las “tripas” del equipo. En uso normal, el ventilador es imperceptible y se limita a mantener el equipo bajo control. Cuando aumentamos la exigencia se hace presente, pero con un sonido más limpio que en otros equipos y gran eficacia. De hecho, y a diferencia de muchos equipos gaming no hay casi zonas “calientes” sobre el teclado incluso en sesiones duras de juego.

Un punto más en la refrigeración que muchos fabricantes olvidan: con uso intensivo y el paso del tiempo, estos equipos pueden acumular gran cantidad de polvo y partículas que pueden afectar al funcionamiento. La tapa inferior del HP OMEN 15 se retira quitando seis tornillos, no perdemos la garantía y podemos hacer aspirado cuidadoso para mantenerlo en perfecto estado mucho tiempo.

Respecto a la autonomia poco que comentar. Estamos ante un equipo más transportable que portátil, con el que es muy complicado superar las dos horas de autonomía real (mucho menos jugando).

Conclusiones

El HP OMEN 15 tiene todo para ser el portátil gaming definitivo. Optar por este tipo de productos implica importantes sacrificios en términos de tamaño, peso y precio pero, a cambio, obtenemos una plataforma de videjuegos de ensueño que cabe en una mochila.



¿Qué pensarías de alguien que penaliza a un superdeportivo porque tiene poco maletero? Algo parecido ocurre a la hora de evaluar este tipo de propuestas. Obviamente, no estamos ante un equipo para todo el mundo, pero aquellos que puedan y se quieran dar el capricho de jugar a todo, sin renuncias y en cualquier sitio deberían valorar esta propuesta entre sus opciones. Si se os va de precio, merece la pena mirar opciones de configuración con Intel Core i7, igualmente potentes y de coste mucho más ajustado.