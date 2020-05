Naughty Dog y Sony han publicado un nuevo vídeo dedicado a The Last of Us Part II en el que nos muestran uno de los aspectos más importantes del título: la jugabilidad. A priori puede parecer que no se han introducido cambios importantes frente al original, pero la realidad es totalmente distinta.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que The Last of Us Part II se centra en Ellie, y que ésta no tiene la corpulencia ni la fuerza de Joel, lo que ha obligado a Naughty Dog a rediseñar por completo una parte importante de la jugabilidad y a introducir nuevas mecánicas, entre las que destacan los mecanismos de esquiva, la posibilidad de tumbarnos en el suelo y el uso de escondites para huir de los enemigos.

Si os fijáis en el vídeo veréis que estar tumbados en la hierba es fundamental para superar ciertas emboscadas, y que podemos utilizar posiciones elevadas en nuestro beneficio. El desarrollo del juego es más vertical que la primera entrega, y también presenta un mayor dramatismo para que, según Naughty Dog, sintamos la realidad y la crudeza del mundo posapocalíptico en el que se desarrolla la historia de The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II: exploración, fabricación y enemigos más inteligentes

Las nuevas mecánicas nos permiten disfrutar de una experiencia de juego diferente y contar con más recursos a nuestro alcance, pero como contrapartida los enemigos también son más inteligentes. ¿Crees que podrás quedarte para siempre escondido debajo de un coche? De eso nada, los enemigos podrán mirar debajo de ellos y sacarte de un tirón.

En general tanto la intensidad de los combates la posibilidad de afrontar situaciones complicadas de diferentes maneras me parece todo un acierto. La fabricación de mejoras y de objetos no podía faltar, de hecho es fundamental para justificar la exploración minuciosa de los escenarios, ya que solo de esa manera podremos encontrar recursos útiles. La fabricación de objetos es una manera de recompensar la exploración del jugador, como dice Naughty Dog.

Las decisiones del jugador tendrán un peso importante, y las diferentes escenas cinemáticas y los eventos programados tendrán diferentes grados de intensidad. En algunos momentos la crudeza de estos será muy marcada porque, como hemos anticipado, Naughty Dog quiere que sintamos la realidad de ese mundo posapocalíptico, y que nos pongamos en los zapatos de Ellie.

Os recuerdo que el lanzamiento de The Last of Us Part II se producirá el 19 de junio. Estará disponible para PS4, donde funcionará en 1080p y 30 FPS, y para PS4 Pro, donde alcanzará resolución 4K (no sabemos si nativa o reescalada) y 30 FPS.