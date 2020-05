No hay duda de que la última filtración de información que ha afectado a The Last of Us Parte II ha llevado a Naughty Dog a ponerse las pilas y a acelerar el lanzamiento de un juego muy esperado que se convertirá, sin duda, en uno de los mejores títulos del catálogo de PS4-PS4 Pro.

Hace poco se confirmó, por fin, una fecha definitiva de lanzamiento, el 19 de junio, y ahora hemos tenido la oportunidad de ver un nuevo tráiler de The Last of Us Parte II que se centra en el modo historia, concretamente en el lado más humano y emocional de los protagonistas.

En el mundo real todo acto tiene, tarde o temprano, sus consecuencias, y eso es lo que Naughty Dog ha querido transmitir con este nuevo tráiler de The Last of Us Parte II. La idea acción-reacción, causa y efecto, las consecuencias de la venganza, la carga emocional que esta representa y los problemas asociados a la idea de impartir justicia por cuenta propia.

El tráiler habla por sí mismo, y lo hace de maravilla. Creo que Naughty Dog ha vuelto a hacer un excelente trabajo a la hora de capturar toda la crudeza y la realidad de un mundo posapocalíptico en el que los peores monstruos son los propios seres humanos. ¿Creéis que exagero? Recordad, en la primera parte, el encuentro de Ellie con los caníbales y cómo cambia el combate final con David su percepción de la realidad.

The Last of Us Parte II: 4K en PS4 Pro y 1080p en PS4

Si todo va según lo previsto The Last of Us Parte II llegará a PS4 con resolución 1080p nativa y una tasa de 30 FPS, mientras que la versión para PS4 Pro funcionará en 4K y mantendrá los 30 FPS. Habrá que ver, eso sí, si en ambos casos se mantienen de forma estable y si no encontramos problemas a nivel de sincronización de fotogramas.

Está claro que The Last of Us Parte II llegará también, en su momento, a PS5. Como ya ocurrió en su momento con la primera entrega, que fue remasterizada para PS4, la adaptación de The Last of Us Parte II a PS5 debería mantener la resolución 4K nativa y mejorar tanto la calidad gráfica como la fluidez (podemos esperar 60 FPS fijos). Puede que Naughty Dog se atreva a ir más allá y que vamos trazado de rayos, pero no hay nada confirmado, así que tenedlo en cuenta.