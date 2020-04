La filtración masiva de contenidos de The Last of Us Part II ha obligado a Naughty Dog a tomar una difícil decisión, acelerar los planes de lanzamiento del juego y poner una fecha definitiva. El lanzamiento de The Last of Us Part II queda marcado para el 19 de junio, una fecha que se pisa con el lanzamiento de otro título importante, Ghost of Tsushima.

Para evitar la concurrencia de dos títulos tan grandes en una fecha tan cercana se ha optado por retrasar el lanzamiento de Ghost of Tsushima, que se mueve al 17 de julio. No es un retraso importante, pero deja suficiente margen para evitar que se perjudiquen mutuamente a nivel de ventas por lanzarse en fechas muy cercanas.

Los responsables de Ghost of Tsushima dicen que se trata de un retraso producido a consecuencia de «dificultades para adaptarse al teletrabajo», pero es demasiada casualidad que esto se haya confirmado justo en el mismo momento en el que se produce el anuncio de la fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II llegará también a PS5

Desde Naughty Dog han expresado su más profundo malestar por la filtración de contenidos de The Last of Us Part II que se produjo recientemente, han pedido a los usuarios que eviten darles «protagonismo» para reducir los spoilers y han prometido que, a pesar de todo, la experiencia de juego que ofrecerá dicho título hará que valga la pena jugarlo.

El 19 de junio llegará The Last of Us Part II a PS4 y PS4 Pro, y a finales de año tendrá una adaptación para PS5. Si todo va según lo previsto esta adaptación debería estar lista para acompañar al lanzamiento de dicha consola que, como sabemos, está programado para algún momento entre finales de noviembre y mediados de diciembre.

No se han concretado las mejoras gráficas que traerá The Last of Us Part II en PS5, pero imagino que entre las más importantes (y probables) tendremos resolución 4K nativa, 60 FPS totalmente estables, texturas y efectos de mayor calidad, iluminación mejorada y tiempos de carga prácticamente inexistentes. Puede que Naughty Dog aproveche para introducir trazado de rayos, aunque sea de forma limitada, pero de momento no hay nada seguro.