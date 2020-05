Chrome 83 llega repleto de novedades, pero poco a poco

Tal y como estaba previsto, hace un par de días que se lanzó Chrome 83 para PC (Linux, Mac, Windows) y no se trata de una versión cualquiera, sino de una de las más interesantes y completas que ha recibido el navegador de Google en mucho tiempo.

Chrome 83 es también uno de los lanzamientos más insólitos del navegador, y es que si su anterior versión fue la 81, esta es la 83. Sin embargo, nada de esto guarda ningún misterio -salvo por el salto de versión- y como te podrás imaginar, todo viene forzado por la situación que nos ha tocado vivir con el coronavirus. Este es el motivo por el que Google paralizó el desarrollo primero, reactivándolo después con actualizaciones centradas únicamente en los parches de seguridad, y ahora suelta de golpe un montón de novedades.

Chrome 83: novedades en todo los frentes

Bueno, si bien es cierto es que Chrome 83 va a estrenar una buena lista de novedades, enfocadas principalmente en la interfaz y usabilidad y en la seguridad y privacidad, no todas van a llegar de golpe, sino que lo harán con sucesivas actualizaciones menores. Así que no te extrañe si algo de lo que ves a continuación aún no está a tu alcance, porque lo estará en breve.

De hecho, puede que ya conozcas algunas de las novedades que trae Chrome 83, porque te las hemos ido adelantando en los últimos meses. Es el caso del nuevo menú de extensiones, con el que mantener el orden en la barra de tareas agrupando todas las extensiones que tengas instaladas en un mismo sitio. Fue a finales de año cuando publicamos un artículo explicando cómo activarlo que en breve queda obsoleto, porque Google ha decidido ‘graduarlo’ para el uso común.

Otra novedad que presenta Chrome 83 son los grupos de pestañas, mediante los cuales podrás organizar tus pestañas en grupos visualmente distintos asignándoles un color y una etiqueta. Esto también te lo adelantamos en su momento con un tutorial para activarlo, aunque como sucede con la función anterior, te lo puedes ahorrar porque en poco tiempo lo tendrás disponible por defecto.

Más allá de estas novedades, Chrome 83 trae cambios destacados en lo que a la seguridad y privacidad del navegador concierne. Como por ejemplo la mejora de la navegación segura, la protección de Google contra descargar y sitios web maliciosos que también utilizan otros navegadores web. Por supuesto, esto implica que el navegador enviará información de navegación adicional a Google, de ahí su activación sea opcional.

Chrome 83 ha implementado también una nueva verificación de seguridad con la que comprobar manualmente que todo está correcto. A grandes rasgos, lo que verificará esta acción es que se está ejecutando la última versión del navegador, que la navegación segura está activada, que el usuario no está utilizando ninguna extensión maliciosa o que las contraseñas almacenadas no han sido expuestas.

La gestión de cookies también mejor en Chrome 83, facilitando por un lado la eliminación de las cookies de un sitio concreto de manera adicional -hasta ahora se podía hacer a través del menú del candado en la barra de direcciones- en la configuración del navegador; y con la introducción de una nueva opción con la que bloquear todas las cookies de terceros en la navegación privada.

Para terminar, Chrome 83 estrena una característica que se está popularizando bastante y que ya se encuentra disponible por ejemplo en Windows 10 o en Firefox: DNS sobre HTTPS, una medida con la que potenciar la seguridad y privacidad de la navegación web, que, ojo, se utilizará por defecto si si su proveedor de servicios actual lo admite. Aunque también se puede configurar manualmente y elegir el proveedor de DNS.

En este artículo en el blog de Chromium explican con detalle en qué consiste DNS sobre HTTPS. Básicamente se refiere al cifrado de la conexión entre el navegador y el proveedor de DNS, aunque evidentemente es algo más complejo que eso. En esencia, aporta ventajas como una mayor seguridad y privacidad al navegador por Internet y va camino de convertirse en un estándar de seguridad.

Hasta aquí lo más jugoso de Chrome 83, que no lo único. Son muchos los cambios que se van implementando poco a poco en el navegador, y de hecho repetimos que si aún no estás viendo en Chrome todo o parte de lo aquí expuesto, es porque te llegará en los próximos días y semanas.