Google reanuda el desarrollo de Chrome, en pausa por el coronavirus

¿Echas en falta las actualizaciones de Chrome? En un par de semanas las volverás a recibir, y es que Google ha decidido retomar el desarrollo de su navegador web, que quedó en pausa por la alarma generada por el coronavirus.

Como te contamos la semana pasada, Google puso en pausa el desarrollo de Chromium, la base de código abierto sobre la que desarrolla tanto Chrome como Chrome OS, debido a la crisis sanitaria que tenemos encima en Occidente. Prometieron eso sí seguir lanzando parches de seguridad, indispensables para una aplicación tan susceptible en materia de seguridad como es el navegador web más utilizado del mundo, pero no han terminado de cumplir y mantienen actualizaciones acumuladas que liberarán la semana que viene.

We’re resuming releases for Chrome and Chrome OS with an adjusted schedule, with updates to the Canary, Dev and Beta channels, and followed by an update to Chrome 80 in Stable next week. More info can be found on the Chrome Release blog at https://t.co/93101VTAVN

— Chrome Developers (@ChromiumDev) March 26, 2020