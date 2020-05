Razer Blade Pro 17 se actualiza: 300Hz y RTX 2080 Super

Continuando al actualización de sus dispositivos ya vista anteriormente con los Blade Stealth 13 y Blade 15, ahora le llega el turno a uno de los portátiles gaming más potentes de todo el mercado, el Razer Blade Pro 17, que en consonancia con la última generación de los chips de Intel, recibirá una mejora de su panel aumentando la frecuencia de actualización hasta unos impresionantes 300Hz, y sumará la nueva opción de GPUs NVIDIA RTX 2080 Super Max-Q.

Como bien decíamos, el cambio principal de los nuevos Razer Blade Pro 17 vendrá de la mano del salto a los procesadores i7-10875H de 8 núcleos de Intel, capaces de alcanzar unas velocidades de reloj de hasta 5.1Ghz con turbo boost; así como la nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA.

El resto del diseño y componentes se mantendrán inalterados con respecto al modelo actual, con una pantalla LED TFT 4K de 17,3 pulgadas con unos biseles ultrafinos de apenas 6 milímetros, 16 GB de memoria RAM (ampliables hasta los 64 GB) con doble canal DDR4 2.667 MHz de serie, y hasta 2 TB de almacenamiento interno. Todo ello manteniendo un tamaño bastante reducido, con un dispositivo hasta un 25% más pequeño que otros portátiles gaming de su gama.

Por último, también destacando sobre otros portátiles gaming premium, el Razer Blade Pro 17 mantiene una excelente selección de conectividad, incluyendo tecnologías inalámbricas como WiFi 6 y Bluetooth 5, así como surtido de puertos con un HDMI 2.0b, un Thunderbolt 3 USB-C, tres USB-A 3.2 Gen 2, la toma Ethernet, y un lector de tarjetas SD.

Así pues, única pega de este nuevo modelo estará ligada a una resolución máxima limitada a los 1080p, algo comprensible para poder aprovechar al máximo esta nueva actualización de actualización la pantalla, y que sin duda, veremos notablemente compensada.

No obstante, alcanzar los 300 fotogramas por segundo no será una tarea fácil, y es que no todos los juegos actuales son realmente capaces de alcanzar todavía estos valores, a excepción de algunos títulos menos exigentes como CS:GO u Overwatch. Aunque sí que notaremos cómo estas altas frecuencias de actualización hacen de la navegación general por el sistema algo mucho más fluido.

Además, cabe mencionar que la pronta llegada de la nueva generación de consolas PS5 y Xbox Series X, presumiblemente traerá consigo una nueva generación de juegos de mayor calidad y optimización, por lo que cabría esperar la llegada de nuevos títulos compatibles con esta tecnología de pantalla de 300Hz.

Con una ficha técnica ya incluida en la web de la marca, se espera que el nuevo Razer Blade Pro 17 llegue a en Estados Unidos y Canadá antes de acabar este mes de mayo, retrasando ligeramente su llegada al resto de regiones hasta el verano. De igual manera, también se ha confirmado un precio base para la configuración a 300Hz, con una RTX 2070 Max-Q, a partir de los 2.600 dólares.